Выставка к 100-летию со дня рождения Федерико Феллини откроется в Музее кино

13 марта в Музее кино откроется передвижная выставка «Федерико Феллини: 100» , посвященная 100-летию со дня рождения итальянского режиссера, сообщают организаторы мероприятия.
фото: museikino.ru
В экспозицию войдут более 170 экспонатов – костюмы и реквизит из фильмов, плакаты и редкие фотографии маэстро. Все это позволит зрителям лучше понять, как Федерико Феллини приобрел такую славу и почему даже спустя четверть века после смерти его фигура по-прежнему вызывает большой интерес во всем мире. Вместе с тем выставка расскажет о Феллини как о человеке: на ней представлены рисунки, которые он посвящал друзьям и сотрудникам, а также письма к его супруге Джульетте Мазине. Включенные в экспозицию интервью станут свидетельством безграничной любви режиссера к искусству кино.
В создании выставки приняли участие Посольство Италии и Итальянский Институт культуры в Москве, Государственный центральный музей кино и Агентство COR. Организаторы проекта провели кропотливую работу по систематизации разнообразных материалов, касающихся Феллини и его творчества, сотрудничая с государственными и частными архивами и коллекционерами Италии.
Москва станет городом открытия выставки. С марта 2020 года по март 2021-го «Федерико Феллини: 100» познакомит десять крупнейших городов мира с удивительной вселенной великого режиссера и созданным им образом Италии.