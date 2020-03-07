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Адам Шэнкмэн снимет продолжение «Фокус-покуса»

7 марта
2020 год

Новости кино >>
7 марта 2020
Режиссер Адам Шэнкмэн будет снимать для Disney+ продолжение культовой комедии 1993 года – «Фокус-покус», сообщает Variety.

Адам Шэнкмэн снимет продолжение «Фокус-покуса»
фото: usmagazine.com

Колдовское трио – Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Нэджими – может вернуться к своим ролям, однако точной информации нет. Disney надеется на их появление в сиквеле. Подробности о полном актерском составе и старте съемок пока не сообщаются. Сценарий фильма напишет Джен д'Анджело.

По сюжету первой части маленький мальчик случайно воскрешает ведьм, которые были прокляты с 1693 года в Салеме. Согласно легенде, они восстанут из могил и съедят всех детей в городе, чтобы самим стать вечно молодыми. Но в XX веке сестрам Сандресон придется привыкать к современным нравам. Делая всякие магические гадости, колдуньи так увлекаются этим занятием, что забывают о своем хитром противнике — черном коте. В 1993-м фильм не собрал большую кассу, приобретя популярность благодаря рынку DVD.

На данный момент Адам Шэнкмэн заявлен в качестве режиссера сиквела «Зачарованной» для Disney, работа над которым может начаться быстрее, чем над «Фокус-покус». Шэнкмэн известен по фильмам «Чего хотят мужчины», «Лак для волос» и «Свадебный переполох». Он также продюсировал «Шаг вперед», снимался в нескольких картинах и ставил хореографические номера.
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персоны
Бетт МидлерСара Джессика ПаркерАдам Шэнкмэн
фильмы
ЗачарованнаяЛак для волосСвадебный переполохЧего хотят мужчиныШаг вперед 3D: Все или ничего

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