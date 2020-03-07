Адам Шэнкмэн снимет продолжение «Фокус-покуса»

Режиссер Адам Шэнкмэн будет снимать для Disney+ продолжение культовой комедии 1993 года – «Фокус-покус», сообщает Variety.
фото: usmagazine.com
Колдовское трио – Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Нэджими – может вернуться к своим ролям, однако точной информации нет. Disney надеется на их появление в сиквеле. Подробности о полном актерском составе и старте съемок пока не сообщаются. Сценарий фильма напишет Джен д'Анджело.
По сюжету первой части маленький мальчик случайно воскрешает ведьм, которые были прокляты с 1693 года в Салеме. Согласно легенде, они восстанут из могил и съедят всех детей в городе, чтобы самим стать вечно молодыми. Но в XX веке сестрам Сандресон придется привыкать к современным нравам. Делая всякие магические гадости, колдуньи так увлекаются этим занятием, что забывают о своем хитром противнике — черном коте. В 1993-м фильм не собрал большую кассу, приобретя популярность благодаря рынку DVD.