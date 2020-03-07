Manizha исполнила заглавную песню к фильму «Мулан»

«Я впервые записываю песню для кинофильма. Песня «На путь воина встаю», которую я исполнила, была написана не мной, а я привыкла петь только те песни, которые сама пишу. Здесь мне потребовалось вжиться в роль героини, взять те ноты, которые, как мне казалось, я никогда не возьму. Я получила возможность услышать себя по-другому, а это очень вдохновляет», – рассказала Manizha.
В англоязычной версии фильма на финальных титрах зрители услышат композицию Loyal Brave True в исполнении Кристины Агилеры. Кроме того, специально для картины звезда записала обновленную версию песни Reflection (2020).
«Мулан» – это игровой ремейк анимационного фильма 1998 года. По сюжету изданный императором Китая указ о призыве на службу в армии одного мужчины из каждой семьи для защиты страны от захватчиков вдохновляет Мулан, старшую дочь почетного воина. Маскируясь под мужчину, девушка подвергается испытаниям на каждом шагу, проявляя свою внутреннюю силу и раскрывая истинный потенциал.