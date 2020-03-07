Тайка Вайтити экранизирует повесть «Чарли и шоколадная фабрика»

По словам вице-президента анимационного отдела Netflix Мелиссы Кобб, «если бы Даль создал персонажа-режиссера для экранизации своей повести, это бы был Тайка Вайтити». Он также выступит в качестве сценариста и продюсера этих проектов, дата выхода которых пока не сообщается.
Мультсериалы Вайтити ознаменуют начало партнерства между Netflix и The Roald Dahl Story Company, которая владеет правами на книги Даля. В дальнейшем компании планируют экранизировать и другие истории британского писателя, в числе которых «Матильда», «Большой и добрый великан» и «Семейство Твит».