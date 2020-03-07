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Тайка Вайтити экранизирует повесть «Чарли и шоколадная фабрика»

7 марта
2020 год

Новости кино >>
7 марта 2020
Режиссер «оскароносного» фильма «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити снимет для Netflix два анимационных сериала, в основу которых легли повесть Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика» и история о маленьких рабочих Вилли Вонки – умпа-лумпах, сообщает Variety.

Тайка Вайтити экранизирует повесть «Чарли и шоколадная фабрика»
фото: PEOPLE PICTURE/KOCHAN/SHUTTERSTOCK

По словам вице-президента анимационного отдела Netflix Мелиссы Кобб, «если бы Даль создал персонажа-режиссера для экранизации своей повести, это бы был Тайка Вайтити». Он также выступит в качестве сценариста и продюсера этих проектов, дата выхода которых пока не сообщается.

Мультсериалы Вайтити ознаменуют начало партнерства между Netflix и The Roald Dahl Story Company, которая владеет правами на книги Даля. В дальнейшем компании планируют экранизировать и другие истории британского писателя, в числе которых «Матильда», «Большой и добрый великан» и «Семейство Твит».
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