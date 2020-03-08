Мария Куликова решает проблемы дочери

Главная героиня Ирина (Мария Куликова), богатая, успешная женщина, всю жизнь работала ради счастья и благополучия своей единственной обожаемой дочери Аллочки. Вскоре дочь должна выйти замуж за Павла, сына большого начальника. Свадьба сулит не только счастье влюблённым, но и слияние капиталов двух влиятельных семей. Однако успешный союз оказывается под угрозой. Незадолго до свадьбы выясняется, что жених изменил Алле с официанткой Ксюшей. Положение усугубляется тем, что и Алла, и Ксюша оказываются беременны. Ирина, как всегда, стремится решить все проблемы дочери за неё. Её ссора с разлучницей выходит из-под контроля, Ксюша оказывается в реке и бесследно исчезает.