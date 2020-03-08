Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Мария Куликова решает проблемы дочери

8 марта
2020 год

Новости кино >>
8 марта 2020
Премьера детективного мини-сериала «Ради твоего счастья» с Марией Куликовой состоится 21 марта в эфире «России-1», сообщает пресс-служба телеканала.

Мария Куликова решает проблемы дочери
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Главная героиня Ирина (Мария Куликова), богатая, успешная женщина, всю жизнь работала ради счастья и благополучия своей единственной обожаемой дочери Аллочки. Вскоре дочь должна выйти замуж за Павла, сына большого начальника. Свадьба сулит не только счастье влюблённым, но и слияние капиталов двух влиятельных семей. Однако успешный союз оказывается под угрозой. Незадолго до свадьбы выясняется, что жених изменил Алле с официанткой Ксюшей. Положение усугубляется тем, что и Алла, и Ксюша оказываются беременны. Ирина, как всегда, стремится решить все проблемы дочери за неё. Её ссора с разлучницей выходит из-под контроля, Ксюша оказывается в реке и бесследно исчезает.

Режиссером картины выступил Андрей Селиванов («Училка», «Третья жизнь Дарьи Кирилловны»). Помимо Куликовой, в мелодраме сыграли Алексей Фатеев, Александр Никитин, Наталья Бергер, Алиса Колганова, Константин Шпаков и другие.
версия для печати
Поиск по меткам
Россия-1
персоны
Наталья БергерАлиса КолгановаМария КуликоваАлександр НикитинАндрей СеливановАлексей ФатеевКонстантин Шпаков
фильмы
Ради твоего счастьяТретья жизнь Дарьи КирилловныУчилка

анонс

День рождения >>

Алёна Биккулова
Луиза Габриэла Бровина
Сергей Глушко
Виктор Добронравов
Олег Кассин
Евгений Матвеев
Ольга Понизова
Амина Умурзакова
Николай Чиндяйкин
Юзеф Дуряш
Эйдан Куинн
Фредди Принц-младший
Синтия Ротрок
Летисия Сабателла
Клэр Тревор
Сид Чарисс
все родившиеся 8 марта >>

Афиша кино >>

Кукла 2: Брамс
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пиноккио
детский фильм, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Италия, Франция, Великобритания, 2019
Секта
мистика, фильм ужасов
Италия, 2019
Бладшот
боевик, драма, научная фантастика, фэнтези
США, 2020
В стране чудес
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Япония, 2019
Счастье в конверте
мелодрама, семейное кино
Россия, 2020
Услышь меня
драма, приключения, фэнтези
Россия, 2019
Хороший доктор
комедия
Франция, 2019
Сладкая жизнь
драма, комедия
Италия, Франция, 1960
Отель "Белград"
комедия, мелодрама
Россия, Сербия, 2020
Top 5 Oscars (киноальманах)
Великобритания, Канада, США, 2020
Невидимая жизнь Эвридики
драма, мелодрама, экранизация
Бразилия, Германия, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен