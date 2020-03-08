Disney снимет сериал по мотивам «Красавицы и чудовища»

Действие развернется задолго до событий, показанных в фильме. Актеры Люк Эванс и Джош Гэд снова сыграют Гастона и ЛеФу. А Гэд также выступит в качестве сценариста и шоураннера проекта. Эмма Уотсон и Дэн Стивенс не задействованы в работе над сериалом, но есть вероятность, что они появятся в одном из эпизодов.
На данный момент проект находится на ранней стадии разработки. Ведутся переговоры с композитором Аланом Менкеном, написавшим музыку для «Красавицы и чудовища». Подробности о названии шестисерийного приквела и старте съемок пока не сообщаются.