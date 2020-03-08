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Disney снимет сериал по мотивам «Красавицы и чудовища»

8 марта
2020 год

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8 марта 2020
Стриминг-сервис Disney+ вместе со сценаристами «Однажды в сказке» Адамом Хоровицем и Эдвардом Китсисом будут работать над многосерийным приквелом фильма «Красавица и чудовище», вышедшем на экраны в 2017 году, сообщает The Hollywood Reporter.

Disney снимет сериал по мотивам «Красавицы и чудовища»
фото: Walt Disney Studios Motion Pictures

Действие развернется задолго до событий, показанных в фильме. Актеры Люк Эванс и Джош Гэд снова сыграют Гастона и ЛеФу. А Гэд также выступит в качестве сценариста и шоураннера проекта. Эмма Уотсон и Дэн Стивенс не задействованы в работе над сериалом, но есть вероятность, что они появятся в одном из эпизодов.

На данный момент проект находится на ранней стадии разработки. Ведутся переговоры с композитором Аланом Менкеном, написавшим музыку для «Красавицы и чудовища». Подробности о названии шестисерийного приквела и старте съемок пока не сообщаются.
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