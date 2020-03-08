Джеймс Ван поработает со сценаристом «Сверхъестественного» над фильмом о монстрах

Режиссер «Пилы»
и «Астрала» Джеймс Ван
спродюсирует фильм о монстрах для Universal Pictures, сообщает The Hollywood Reporter
.
Сценарий для хоррора напишет автор и продюсер «Сверхъестественного» Робби Томпсон
. Пока неизвестно, кто займет режиссерское кресло. Подробности о старте съемок и актерском составе также не сообщаются.
Источники утверждают, что в основу картины ляжет сюжет из классической серии фильмов ужасов студии Universal. Однако создатели предложат современное прочтение. По сюжету группа подростков обнаруживает, что их сосед в подвале своего дома занимается созданием монстра, который спустя некоторое время оказывается на свободе.