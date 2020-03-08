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Джеймс Ван поработает со сценаристом «Сверхъестественного» над фильмом о монстрах

8 марта
2020 год

Новости кино >>
8 марта 2020
Режиссер «Пилы» и «Астрала» Джеймс Ван спродюсирует фильм о монстрах для Universal Pictures, сообщает The Hollywood Reporter.

Джеймс Ван поработает со сценаристом «Сверхъестественного» над фильмом о монстрах
фото: Nathan Stoan

Сценарий для хоррора напишет автор и продюсер «Сверхъестественного» Робби Томпсон. Пока неизвестно, кто займет режиссерское кресло. Подробности о старте съемок и актерском составе также не сообщаются.

Источники утверждают, что в основу картины ляжет сюжет из классической серии фильмов ужасов студии Universal. Однако создатели предложат современное прочтение. По сюжету группа подростков обнаруживает, что их сосед в подвале своего дома занимается созданием монстра, который спустя некоторое время оказывается на свободе.
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