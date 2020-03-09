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Айла Фишер станет журналисткой

9 марта
2020 год

Новости кино >>
9 марта 2020
Звезда «Шопоголика» Айла Фишер исполнит главную роль в сериале «Виновная сторона» (Guilty Party), производством которого займется компания CBS, сообщает The Hollywood Reporter.

Айла Фишер станет журналисткой
фото: pinterest.co.uk

По сюжету журналистка Бет Бейкер (Фишер) отчаянно пытается вернуть былой авторитет и спасти свою карьеру. Ее цепляет история молодой матери, приговоренной к пожизненному заключению за убийство мужа. Однако по словам женщины, она не виновна. Чтобы узнать правду, Бет приходится бороться с контрабандистами из Колорадо и решать собственные проблемы.

Режиссерское кресло займет Трент О’Доннелл («Бруклин 9-9»), а Фишер выступит в качестве исполнительного продюсера черной комедии. Над сценарием будет работать Ребекка Эдделман («Мертв для меня», «Новенькая»). Она отметила, что сериале будут затронуты проблемы современного общества, в числе которых несовершенство тюремной системы и смерть печатной журналистики.
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