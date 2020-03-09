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Ларисе Голубкиной исполнилось 80 лет

9 марта
2020 год

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9 марта 2020
Сегодня, 9 марта, советской и российской актрисе театра и кино, народной артистке РСФСР Ларисе Голубкиной исполнилось 80 лет.

Ларисе Голубкиной исполнилось 80 лет
фото: ru.delfi.lt

Лариса Голубкина родилась в Москве за год до начала войны. После 8 класса она поступила в Московское музыкальное педагогическое училище и была вынуждена скрывать это от отца, который был категорически против того, чтобы дочь становилась артисткой. Однако Голубкина продолжила обучение на факультете музыкальной комедии в ГИТИСе.

После роли в студенческом спектакле молодую актрису заметил режиссер Эльдар Рязанов. Он решил экранизировать эту постановку и пригласил ее на главную роль. Комедия «Гусарская баллада» принесла Голубкиной большую популярность. В фильме актриса также дебютировала в качестве вокалистки, исполнив «Колыбельную Светланы». Затем последовала работа в мелодраме Иосифа Хейфица «День счастья». В 1965-м Голубкина впервые появилась на сцене Центрального академического театра Советской Армии (ныне — ЦАТРА).

Ларисе Голубкиной исполнилось 80 лет
фото: m.ru.sputnik.kg

Актриса продолжила сниматься в кино, примерив на себя образ Царицы в экранизации пушкинской «Сказки о царе Салтане». А в 1968 году Голубкина была утверждена на роль медсестры Зои в киноэпопее Юрия Озерова «Освобождение». Ее партнерами на съемочной площадке стали Николай Олялин, Всеволод Санаев, Владимир Самойлов и другие. Фильм создавался и демонстрировался в течение четырех лет.

В 1979-м актриса появилась в комедии «Трое в лодке, не считая собаки», где также сыграл ее супруг Андрей Миронов. В этом же году она промелькнула в культовой криминальной картине Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». С середины 1980-х Лариса Голубкина перестала сниматься в кино, посвятив все свое время театральной и телевизионной деятельности. На данный момент актриса продолжает работать в Театре Армии.
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персоны
Станислав ГоворухинЛариса ГолубкинаАндрей МироновЮрий ОзеровНиколай ОлялинЭльдар РязановВладимир СамойловВсеволод СанаевИосиф Хейфиц
фильмы
Гусарская балладаДайте жалобную книгуДень счастьяМесто встречи изменить нельзяОсвобождениеСказка о царе СалтанеТрое в лодке, не считая собаки

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