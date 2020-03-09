Сегодня, 9 марта, советской и российской актрисе театра и кино, народной артистке РСФСР Ларисе Голубкиной исполнилось 80 лет.
фото: ru.delfi.lt
Лариса Голубкина родилась в Москве за год до начала войны. После 8 класса она поступила в Московское музыкальное педагогическое училище и была вынуждена скрывать это от отца, который был категорически против того, чтобы дочь становилась артисткой. Однако Голубкина продолжила обучение на факультете музыкальной комедии в ГИТИСе.
После роли в студенческом спектакле молодую актрису заметил режиссер Эльдар Рязанов. Он решил экранизировать эту постановку и пригласил ее на главную роль. Комедия «Гусарская баллада» принесла Голубкиной большую популярность. В фильме актриса также дебютировала в качестве вокалистки, исполнив «Колыбельную Светланы». Затем последовала работа в мелодраме Иосифа Хейфица«День счастья». В 1965-м Голубкина впервые появилась на сцене Центрального академического театра Советской Армии (ныне — ЦАТРА).