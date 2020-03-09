Скончался актер Макс фон Сюдов

Шведский актер театра, кино и телевидения Макс фон Сюдов скончался 8 марта на 91-м году жизни. Об этом французскому изданию Paris Match сообщила его жена Кэтрин фон Сюдов.
фото: kino-teatr.ru
Карл Адольф фон Сюдов родился 10 апреля 1929 года в шведском городе Лунд в семье выходцев из померанской Пруссии. Отец, Карл Вильгельм фон Зюдов, преподавал фольклористику (в том числе скандинавскую и ирландскую народную музыку) в университете Лунда. Мать, Мария фон Зюдов (урождённая Грета Раппе), была школьной учительницей. Карл Адольф был воспитан как лютеранин, однако позже стал агностиком. В Швеции фамилия Зюдов стала произноситься как «Сюдов». С 1947-го по 1951-й Макс учился в актёрской школе Королевского театра в Стокгольме, впоследствии был актёром этого театра. В 1955-м переехал в Мальмё, где познакомился с Ингмаром Бергманом. Участвовал в спектаклях великого режиссёра («Пер Гюнт» Ибсена, «Мизантроп» Мольера, «Прафауст» Гёте и другие). С 1977 года — выступал на Бродвее.
В кино дебютировал в 1948-м, сыграв Нильса в фильме Альфа Шёберга «Просто мать». Прославился в середине 50-х в фильмах Бергмана. Их кинематографическое сотрудничество началось с роли Рыцаря в «Седьмой печати». Затем последовали «Земляничная поляна», «На пороге жизни», «Как в зеркале», «Причастие», «Час волка» и другие. Участие в картинах Бергмана обеспечило Максу фон Сюдову международную популярность. В 1965-м актёр сыграл главную роль в американской ленте о жизни Иисуса Христа «Величайшая из когда-либо рассказанных историй», после чего вместе с семьёй переехал в Лос-Анджелес. В 1973-м он закрепил своё положение в Голливуде, появившись в образе отца Ланкестера Меррина в «Изгоняющем дьявола»Уильяма Фридкина. Через четыре года вернулся к этой роли в продолжении хоррора, снятом Джоном Бурмэном.
Макс фон Сюдов также сыграл в популярных сериалах «Игра престолов» и «Хроники молодого Индианы Джонса». Он является обладателем 24 престижных наград, включая премию Европейской киноакадемии и призы фестивалей в Каннах, Венеции, Сан-Себастьяне, Токио и Карловых Варах.