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Новости театра Станислав Любшин и Евгения Симонова получили премию «Фигаро» Юбилейная церемония вручения прошла в Санкт-Петербурге.

Лайфстайл Сергей Полунин и Елена Ильиных дали сыну необычное имя Артисты дали интервью журналу «Hello!»

Новости кино Скончался актер Макс фон Сюдов Его не стало на 91-м году жизни.

Новости кино Ларисе Голубкиной исполнилось 80 лет Актриса театра и кино отмечает юбилей.

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