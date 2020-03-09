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Скончался актер Макс фон Сюдов

9 марта
2020 год

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9 марта 2020
Шведский актер театра, кино и телевидения Макс фон Сюдов скончался 8 марта на 91-м году жизни. Об этом французскому изданию Paris Match сообщила его жена Кэтрин фон Сюдов.

Скончался актер Макс фон Сюдов
фото: kino-teatr.ru

Карл Адольф фон Сюдов родился 10 апреля 1929 года в шведском городе Лунд в семье выходцев из померанской Пруссии. Отец, Карл Вильгельм фон Зюдов, преподавал фольклористику (в том числе скандинавскую и ирландскую народную музыку) в университете Лунда. Мать, Мария фон Зюдов (урождённая Грета Раппе), была школьной учительницей. Карл Адольф был воспитан как лютеранин, однако позже стал агностиком. В Швеции фамилия Зюдов стала произноситься как «Сюдов». С 1947-го по 1951-й Макс учился в актёрской школе Королевского театра в Стокгольме, впоследствии был актёром этого театра. В 1955-м переехал в Мальмё, где познакомился с Ингмаром Бергманом. Участвовал в спектаклях великого режиссёра («Пер Гюнт» Ибсена, «Мизантроп» Мольера, «Прафауст» Гёте и другие). С 1977 года — выступал на Бродвее.

В кино дебютировал в 1948-м, сыграв Нильса в фильме Альфа Шёберга «Просто мать». Прославился в середине 50-х в фильмах Бергмана. Их кинематографическое сотрудничество началось с роли Рыцаря в «Седьмой печати». Затем последовали «Земляничная поляна», «На пороге жизни», «Как в зеркале», «Причастие», «Час волка» и другие. Участие в картинах Бергмана обеспечило Максу фон Сюдову международную популярность. В 1965-м актёр сыграл главную роль в американской ленте о жизни Иисуса Христа «Величайшая из когда-либо рассказанных историй», после чего вместе с семьёй переехал в Лос-Анджелес. В 1973-м он закрепил своё положение в Голливуде, появившись в образе отца Ланкестера Меррина в «Изгоняющем дьявола» Уильяма Фридкина. Через четыре года вернулся к этой роли в продолжении хоррора, снятом Джоном Бурмэном.

Скончался актер Макс фон Сюдов
фото: kino-teatr.ru

На счету мастера более 160 ролей в кино и на телевидении. Он снимался у таких известных режиссёров, как Майкл Андерсон («Меморандум Квиллера»), Сидни Поллак («Три дня Кондора»), Альберто Латтуада («Собачье сердце»), Майк Ходжес («Флэш Гордон»), Дэвид Линч («Дюна»), Андрей Кончаловский («Дуэт для солистки»), Вуди Аллен («Ханна и её сёстры»), Вим Вендерс («Когда наступит конец света»), Ларс фон Триер («Европа»), Стивен Спилберг («Особое мнение»), Мартин Скорсезе («Остров проклятых»), Ридли Скотт («Робин Гуд»), Стивен Долдри («Жутко громко и запредельно близко»), Джей Джей Абрамс («Звёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы») и многих других.

Макс фон Сюдов также сыграл в популярных сериалах «Игра престолов» и «Хроники молодого Индианы Джонса». Он является обладателем 24 престижных наград, включая премию Европейской киноакадемии и призы фестивалей в Каннах, Венеции, Сан-Себастьяне, Токио и Карловых Варах.
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