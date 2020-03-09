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Радикальный фильм «Аутло» признан лучшим российским дебютом на фестивале «Дух Огня»

9 марта
2020 год

Новости кино >>
9 марта 2020
В Ханты-Мансийске завершился 18-й международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». В российском конкурсе победил провокационный фильм о нестандартных сексуальных отношениях «Аутло» Ксении Ратушной. Приз «Цветы таежной надежды» за лучший дебют в российском кино ему присудило режиссерское жюри в лице Павла Руминова, Нигины Сайфуллаевой, Натальи Меркуловой, Алексея Чупова. Жюри отметило, что решение было принято единогласно, без тени сомнения. Лента «Аутло» получила также призы за операторскую работу и музыку.

Радикальный фильм «Аутло» признан лучшим российским дебютом на фестивале «Дух Огня»
фото: "Аутло"

Приз зрительских симпатий «Золотая тайга», который по традиции является главной наградой фестиваля, достался якутской романтической комедии «Экспедиция» Гаврилы Менкярова. Еще одна награда этой ленты - приз «За сохранение культурных традиций».

Радикальный фильм «Аутло» признан лучшим российским дебютом на фестивале «Дух Огня»
фото: "Экспедиция"

Специальный диплом жюри в российском конкурсе достался режиссеру Игорю Полевичко за фильм «Сделать как надо». Сыгравшая в этой картине Валерия Репина была отмечена призом им. Александра Абдулова за лучшую женскую роль, соответствующая награда в мужской категории досталась Денису Крюкову за работу в «Этюде #2» Андрея Бурмистрова.

В конкурсе короткого метра специальный приз «За самобытное осмысление современной реальности» получил фильм Protocorba Кирилла Хачатурова, приз «Серебряная тайга» отправился картине «Солнышко в руках» Юрия Кропачева, «Золотая тайга» досталась «Году белой Луны» Максима Печерского

Радикальный фильм «Аутло» признан лучшим российским дебютом на фестивале «Дух Огня»
фото: Владислав Шувалов. Церемония закрытия фестиваля

В международном конкурсе победу одержала российско-грузинская лента «Преступный человек» Дмитрия Мамулии, ранее показанная на Венецианском международном фестивале. Это второй полнометражный фильм Мамулии, и по правилам фестиваля он также считается дебютным.

Радикальный фильм «Аутло» признан лучшим российским дебютом на фестивале «Дух Огня»
фото: "Преступный человек"

Приз «Бронзовая тайга» в международном конкурсе вручили картине «Зумерики» испанца Оскара Алегрии, а «Серебряную тайгу» – швейцарскому фильму «Птичий остров» Серджо да Кошты и Майи Косы.

Специальный приз жюри достался канадцу Мэттью Рэнкину за фильм «Двадцатый век». Режиссер не смог приехать, но прислал сообщение: «Дорогой "Дух Огня", спасибо за такую поддержку. Мне очень жаль, что я не могу быть с вами. Я бы мечтал пролезть сквозь экран телефона, но застрял в Виннипеге. Надеюсь, что мы однажды встретимся друг с другом».

Радикальный фильм «Аутло» признан лучшим российским дебютом на фестивале «Дух Огня»
фото: "Двадцатый век"

В жюри международного конкурса вошли режиссер из Португалии Рита Азеведу Гомеш, бразильский постановщик Иван Кардосо, режиссер из Финляндии Мика Таанила и китаянка Анн Хуэй, актриса и режиссер, которую, увы, не выпустили из страны из-за коронавируса.

Гильдия киноведов и кинокритиков России также вручила свою награду в международном конкурсе. Приз называется «Слон», но на «Духе Огня» он логично трансформировался в «Мамонта». Его получил испанский фильм «Долгая ночь» (режиссер – Элой Энсисо Кашафейро) с формулировкой «За деликатную работу с памятью о государственном терроре».

Радикальный фильм «Аутло» признан лучшим российским дебютом на фестивале «Дух Огня»
фото: "Долгая ночь"

Церемония получилась яркой, запоминающейся и очень теплой, хотя некоторые гости (не только испанцы и португальцы, но и москвичи) выходили на сцену в валенках и благодарили Югру за снег и возможность увидеть настоящую зиму. А главное жюри с благодарностью за фестиваль вручило специальный приз – плюшевую собачку – куратору международного конкурса Борису Нелепо.

Радикальный фильм «Аутло» признан лучшим российским дебютом на фестивале «Дух Огня»
фото: Геннадий Авраменко. Гости из Испании, Португалии и Швейцарии в восторге от фестиваля
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Радикальный фильм «Аутло» признан лучшим российским дебютом на фестивале «Дух Огня» фотографии
Радикальный фильм «Аутло» признан лучшим российским дебютом на фестивале «Дух Огня» фотографии
Радикальный фильм «Аутло» признан лучшим российским дебютом на фестивале «Дух Огня» фотографии
Радикальный фильм «Аутло» признан лучшим российским дебютом на фестивале «Дух Огня» фотографии
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