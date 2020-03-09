Радикальный фильм «Аутло» признан лучшим российским дебютом на фестивале «Дух Огня»

В Ханты-Мансийске завершился 18-й международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». В российском конкурсе победил провокационный фильм о нестандартных сексуальных отношениях «Аутло» Ксении Ратушной. Приз «Цветы таежной надежды» за лучший дебют в российском кино ему присудило режиссерское жюри в лице Павла Руминова, Нигины Сайфуллаевой, Натальи Меркуловой, Алексея Чупова. Жюри отметило, что решение было принято единогласно, без тени сомнения. Лента «Аутло» получила также призы за операторскую работу и музыку.
фото: "Аутло"
Приз зрительских симпатий «Золотая тайга», который по традиции является главной наградой фестиваля, достался якутской романтической комедии «Экспедиция» Гаврилы Менкярова. Еще одна награда этой ленты - приз «За сохранение культурных традиций».
фото: "Экспедиция"
Специальный диплом жюри в российском конкурсе достался режиссеру Игорю Полевичко за фильм «Сделать как надо». Сыгравшая в этой картине Валерия Репина была отмечена призом им. Александра Абдулова за лучшую женскую роль, соответствующая награда в мужской категории досталась Денису Крюкову за работу в «Этюде #2» Андрея Бурмистрова.
В конкурсе короткого метра специальный приз «За самобытное осмысление современной реальности» получил фильм ProtocorbaКирилла Хачатурова, приз «Серебряная тайга» отправился картине «Солнышко в руках» Юрия Кропачева, «Золотая тайга» досталась «Году белой Луны» Максима Печерского
фото: Владислав Шувалов. Церемония закрытия фестиваля
В международном конкурсе победу одержала российско-грузинская лента «Преступный человек» Дмитрия Мамулии, ранее показанная на Венецианском международном фестивале. Это второй полнометражный фильм Мамулии, и по правилам фестиваля он также считается дебютным.
фото: "Преступный человек"
Приз «Бронзовая тайга» в международном конкурсе вручили картине «Зумерики» испанца Оскара Алегрии, а «Серебряную тайгу» – швейцарскому фильму «Птичий остров» Серджо да Кошты и Майи Косы.
Специальный приз жюри достался канадцу Мэттью Рэнкину за фильм «Двадцатый век». Режиссер не смог приехать, но прислал сообщение: «Дорогой "Дух Огня", спасибо за такую поддержку. Мне очень жаль, что я не могу быть с вами. Я бы мечтал пролезть сквозь экран телефона, но застрял в Виннипеге. Надеюсь, что мы однажды встретимся друг с другом».
фото: "Двадцатый век"
В жюри международного конкурса вошли режиссер из Португалии Рита Азеведу Гомеш, бразильский постановщик Иван Кардосо, режиссер из Финляндии Мика Таанила и китаянка Анн Хуэй, актриса и режиссер, которую, увы, не выпустили из страны из-за коронавируса.
Гильдия киноведов и кинокритиков России также вручила свою награду в международном конкурсе. Приз называется «Слон», но на «Духе Огня» он логично трансформировался в «Мамонта». Его получил испанский фильм «Долгая ночь» (режиссер – Элой Энсисо Кашафейро) с формулировкой «За деликатную работу с памятью о государственном терроре».
фото: "Долгая ночь"
Церемония получилась яркой, запоминающейся и очень теплой, хотя некоторые гости (не только испанцы и португальцы, но и москвичи) выходили на сцену в валенках и благодарили Югру за снег и возможность увидеть настоящую зиму. А главное жюри с благодарностью за фестиваль вручило специальный приз – плюшевую собачку – куратору международного конкурса Борису Нелепо.
фото: Геннадий Авраменко. Гости из Испании, Португалии и Швейцарии в восторге от фестиваля