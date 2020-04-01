Первый канал отмечает 25-летие

Первому каналу исполнилось 25 лет. 1 апреля 1995 года в эфир вышли первые передачи Общественного Российского Телевидения, уточняет пресс-служба телеканала.
В эфире Первого и сейчас с успехом идут передачи, на которых выросли поколения зрителей: «КВН», «Что? Где? Когда?», «Здоровье», «Человек и закон», «Поле чудес» и другие. А 1 января 2018-го канал отметил 50-летие информационной программы «Время». Одной из программ, родившихся раньше Первого, стали «Умницы и умники» Юрия Вяземского, чья премьера прошла в ноябре 1992-го. А телеигра «Угадай мелодию» впервые вышла в эфир спустя два дня после запуска ОРТ – 3 апреля 1995-го. Живая музыка, призы и остроумный Валдис Пельш быстро сделали передачу популярной, а фраза «Я угадаю эту мелодию с трех нот» стала крылатой. Идея запустить на российском телевидении музыкальную игру принадлежала Владу Листьеву, а ставшую знаменитой мелодию заставки сочинила композитор Елена Дединская.
«С Первым каналом связана моя жизнь, моя судьба, моя работа. Любой, кто здесь работает – от монтажёра до генерального директора – каждый в меру сил делает всё, чтобы слово "Первый" было не просто названием. Первые две съёмки "Поля чудес" я от зажима кричал в микрофон так, что звукооператор чуть не оглох. Я понял, что всё, труба, и сказал, что ухожу. Мне никто не говорил: "Перестань, как тебе не стыдно". Никто не говорил: "Что ты! Мы видим твой потенциал!" и другие умные слова. Просто мне сказали: "Ну хорошо, чёрт с тобой, приходи, крайняя съёмка, и дальше решай сам". Я пришёл в четвёртую студию. Это было буквально за десять минут до эфира, зрители уже сидели. Из-за кулис услышал, как зрителям говорят, что они несказанно везучие люди, что им повезло, что, наконец, сейчас перед ними появится новая звезда. Я перекрестился за кулисами, поняв, что, слава богу, они кого-то нашли, и теперь от меня отстанут. После чего неожиданно раздалось: "Вот он перед вами", – и меня вытолкнули. У меня, что называется, ноги отнялись. Но после всех этих слов, которые про меня сказали, зал встал, меня встретили аплодисментами, и я уже не мог подвести. Я провёл ту съёмку и остался, – вспоминает Леонид Якубович. – Всем в день юбилея желают только одного: была бы работа, а всё остальное – мы сами».
фото: пресс-служба Первого канала
По словам Ларисы Гузеевой, когда ей предложили вести программу «Давай поженимся!», то она «подумала: боже, никогда! Меня же будут снимать Кончаловский, Звягинцев, Спилберг. У меня ведь совсем другая жизнь. Месяц думала, а потом пошла! Мой образ менялся. Первый, где я была королевой в окружении подданных, не прижился. Всё пошло на лад, когда я сказала: "Мы одинаковые". Только я не подарок, потому что не подстраиваюсь ни под кого, в каждый момент такая, какая есть. Женихи и невесты тоже попадаются разные. Я не работаю с суфлёром. Пока иду от гримёрной до студии, в голове рождается собственный сценарий программы. Продюсеры махнули на меня рукой и разрешили "гулять по буфетам". Уже 12 лет, как я веду программу, и это мои самые длительные взаимоотношения с коллегами. С некоторыми работаю с первого эфира. Сказать, что это мои близкие люди, ничего не сказать – это мои родственники. В день рождения желаю Первому каналу – БЫТЬ большими буквами».
«Благодаря Первому каналу я попала в космос! В одну из своих космических одиссей капитан Геннадий Падалка предложил экипажу взять с собой мой портрет. И они повесили его на станции между Циолковским и Гагариным. Конечно, это была честь, оказанная мне как ведущей программы "Время", –рассказала Екатерина Андреева. – Я поздравляю Первый канал, на котором выросла и которому отдавала все свои силы и любовь. Желаю покорения новых вершин и космических высот».
фото: пресс-служба Первого канала
«Так получилось, что почти вся моя жизнь отдана Первому каналу. Это моя любимая работа, моя ответственность, мои эмоции и переживания. Это адреналин прямого эфира и возможность сказать то, что ты думаешь. Уверена, что несмотря на появление интернета, телевидение всегда будет частью нашей жизни. С юбилеем, Первый канал!», – поздравила Екатерина Стриженова.
Юлия Меньшова вспоминает, что когда в 2013-м ей поступило предложение от Первого канала делать передачу, «это было довольно неожиданно. Я опешила от того, что предложение о дате и скорости выхода этой программы было стремительным. И кардинально меняло структуру моей жизни. Конечно, это было не "завтра", но было довольно-таки вскоре. На меня произвело большое впечатление, насколько – мгновенно. Если решение принято – всё, давайте снимать. На проекте "Наедине со всеми" мне доставляло самое большое удовольствие и радость, когда мы делали программы не с медийными людьми, а просто предъявляли биографии не известных доселе аудитории людей. Когда у этих программ был большой рейтинг, они вызывали обсуждение – это было самое моё большое профессиональное удовольствие. В этом я видела серьёзную задачу и самый большой профессиональный вызов. Вообще я была бы счастлива, если бы сегодняшний телезритель спрыгнул с наркотика под названием "медийная среда". К сожалению, он на нём "сидит" плотно и очень плохо воспринимает обычных людей в качестве героев. Но иногда нам удавалось это победить, и это было большим удовольствием для меня. Я поздравляю Первый канал с юбилеем и надеюсь, что ему удастся с достоинством принять тот вызов, который время бросает телевидению».
фото: пресс-служба Первого канала
«В России огромное количество институтов и высших учебных заведений, но все, как мне кажется, мечтают закончить один ВУЗ – Московский Государственный Университет. У нас очень много разных каналов – федеральных и местных, но, как мне кажется, все, связанные с телевидением, втайне мечтают работать на Первом канале. Мне в жизни повезло: я закончил Московский Университет и с первого дня работы Первого канала тружусь в этом замечательном сообществе талантливых людей. Наверное, ещё одна высота, о которой я бы смел мечтать – быть автором и ведущим наибольшего количества документальных фильмов и развлекательных программ, которые будут показаны на Первом канале. С 25-летием, любимый канал!», – поздравил коллег Валдис Пельш.