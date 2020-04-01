Спайк Ли поделился со зрителями сценарием неосуществлённого фильма

Спайк Ли
, находящийся в самоизоляции из-за карантина, выложил в сеть сценарий так и не снятого им фильма, который он называет «проектом мечты»
.
«Я разгребал свои закрома и достал вам этот сценарий. Этот фильм — моя величайшая мечта, под названием "Джеки Робинсон". Вам не обязательно быть поклонником бейсбола, чтобы насладиться сюжетом. Этот сценарий — история о большой американской мечте. Оставайтесь в безопасности! Не забывайте о дистанции! Мир», —
цитирует Deadline
режиссёра, записавшего видеообращение для своих подписчиков в Инстаграме
.
Ли планировал снять картину с участием Дензела Вашингтона
, но актёру пришлось отказаться из-за того, что он уже староват для этой роли.