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Спайк Ли поделился со зрителями сценарием неосуществлённого фильма

1 апреля
2020 год

Новости кино >>
1 апреля 2020
Спайк Ли, находящийся в самоизоляции из-за карантина, выложил в сеть сценарий так и не снятого им фильма, который он называет «проектом мечты».

Спайк Ли поделился со зрителями сценарием неосуществлённого фильма
фото: theplaylist.net

«Я разгребал свои закрома и достал вам этот сценарий. Этот фильм — моя величайшая мечта, под названием "Джеки Робинсон". Вам не обязательно быть поклонником бейсбола, чтобы насладиться сюжетом. Этот сценарий — история о большой американской мечте. Оставайтесь в безопасности! Не забывайте о дистанции! Мир», — цитирует Deadline режиссёра, записавшего видеообращение для своих подписчиков в Инстаграме.

Ли планировал снять картину с участием Дензела Вашингтона, но актёру пришлось отказаться из-за того, что он уже староват для этой роли.
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