«Спутник» станет первым российским фильмом, который сразу выйдет в интернете

Фантастический триллер Егора Абраменко
«Спутник
» с Оксаной Акиньшиной
и Петром Фёдоровым
станет первым российским фильмом, который минуя прокат выйдет сразу онлайн. Решение о выпуске ленты в новом цифровом формате приняли совместно с Sony Pictures компании «Водород», Art Pictures Studio, Hype Film, «НМГ Студия» и СТС. Премьера состоится 23 апреля одновременно в видеосервисе Wink («Ростелеком»), онлайн-кинотеатре ivi и онлайн-кинотеатре more.tv, сообщают пресс-службы сервисов.
Кинотеатральный релиз «Спутника» был запланирован на апрель, но, в связи с введением карантинных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и рекомендацией Минкультуры РФ кинотеатрам приостановить показы с 23 марта, создатели и продюсеры фильма приняли решение не переносить его выход в кинотеатрах на неопределённый срок, а выпустить в онлайн-формате.
По словам продюсера картины Фёдора Бондарчука
, «для всех участников киноиндустрии сейчас не самое простое время, но самое главное – наш зритель, для которого мы снимаем кино. "Спутник" – один из самых интересных и зрелищных проектов наших компаний, поэтому с коллегами и партнёрами мы приняли решение пойти по нестандартному пути – не переносить кинотеатральный релиз, а сделать премьеру сейчас в онлайн-кинотеатрах, чтобы его смогли посмотреть зрители по всей стране».
«Киноиндустрия оказалась в сложном положении, как производители, так и наши коллеги, и партнёры кинотеатры. Мы должны поддерживать друг друга сейчас и впереди у нас много больших совместных проектов. В то же время мы должны поддержать наших зрителей. Для нас, как компании, делающей большое зрительское кино, важно, чтобы наши фильмы увидело максимальное количество людей. Совместно с партнёрами мы приняли решение выпустить "Спутник" в новом для нас онлайн формате в апреле, как и был ранее запланирован кинотеатральный релиз», –
говорит продюсер фильма Михаил Врубель
.
Подобный шаг «является важным прецедентом для всей индустрии»
и «возможностью для онлайн-рынка продемонстрировать свои возможности»
, считает генеральный директор more.tv Денис Горшков
.
Как отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим
, «цифровая премьера кинокартины — это вынужденный в текущей ситуации, но очень важный эксперимент и для студии, и для видеосервисов, и для рынка в целом. Людям, которые сегодня вынужденно находятся дома и лишены привычного досуга, очень важно получать впечатления, не чувствовать себя в культурной и информационной изоляции».
«Мы считаем, что этот первый и беспрецедентный в России случай откроет новые возможности как для создателей контента, так и для зрителей, и мы рады, что ivi является важным участником этих изменений», –
заявил генеральный директор и основатель онлайн-кинотеатра ivi Олег Туманов
.