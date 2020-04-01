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Телезрители Латинской Америки увидят сериалы «Невский» и «Мухтар. Новый след»

1 апреля
2020 год

Новости кино >>
1 апреля 2020
Бразильский дистрибутор медиа-контента Encripta приобрёл права на линейку остросюжетных сериалов НТВ. В пакет первой сделки между двумя компаниями вошли «Декабристка», «Оперетта капитана Крутова», «Пять минут тишины», «Невский» и «Мухтар. Новый след». Бразильский дистрибутор приобрёл права на онлайн показ, Free и PayTV на все территории Латинской Америки, уточняет пресс-служба телеканала.

«Пять минут тишины»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Открытие перспективного рынка Латинской Америки для сериалов НТВ – серьёзный шаг вперёд в работе по глобальной дистрибуции нашего контента. Encripta сделала ставку на проекты, сочетающие элементы разных жанров, но соответствующие фокусу НТВ на остросюжетный контент, и актуальные для мирового рынка темы – сильные женские характеры, крепкие детективы и сюжеты, основанные на реальных событиях», – говорит генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

По словам директора по контенту компании Encripta Луиса Банницы, «сотрудничество с телеканалом НТВ для Encripta – огромный шаг на пути к расширению географического и жанрового наполнения нашего дистрибуционного портфеля. Высокое качество производства и тематическое разнообразие контента, которое мы представляем партнёрам и в конечном итоге зрителям, является для нас главным приоритетом, и пакет сериалов НТВ полностью этому соответствует».
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