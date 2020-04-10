«Дау» Ильи Хржановского появится в сети

Проект «Дау»Ильи Хржановского начнет появляться в сети с середины апреля. Для онлайн-просмотра будет доступен весь 700-часовой отснятый материал, а также сериалы и тексты. Об этом режиссер сообщил во время лекции для портала Polit.ru.
фото: berlinerfestspiele.de
Сперва в сети опубликуют фильм «Дау. Дегенерация» и совместную ленту Хржановского с художницей Екатериной Эртель«Дау. Наташа». В феврале эти фрагменты показали на Берлинском кинофестивале, где оператор Юрген Юргес был отмечен «Серебряным медведем» за работу над «Наташей».
Премьера «Дау» состоялась в Париже в 2019 году, после чего Хржановский дорабатывал фильмы. Он отметил, что для онлайн-просмотра будут доступны уже измененные версии. Четыре из десяти лент, в числе которых эпизоды «Наташа», «Новый человек», «Нора Сын» и «Саша Валера», не получили прокатные удостоверения в России.
Проект «Дау» представляет собой художественный многосерийный фильм. Это биографическая драма о жизни советского физика Льва Ландау, ставшего лауреатом Нобелевской, Ленинской и трёх Сталинских премий. Его сыграл дирижер Теодор Курентзис.