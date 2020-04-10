Джулианна Мур и Финн Вулфард снимутся в фильме Джесси Айзенберга

Обладательница «Оскара» Джулианна Мур
и звезда «Очень странных дел» Финн Вулфард
снимутся в фильме «Когда ты закончишь спасать мир»
(When You Finish Saving The World), режиссером и сценаристом которого выступит Джесси Айзенберг
(«Социальная сеть»
, «Иллюзия обмана»
), сообщает Deadline
.
Продюсировать проект будут актриса Эмма Стоун
и американский сценарист и режиссер Дэйв МакКери
. Сюжет комедийной драмы пока держится в секрете. Предполагается, что это будет история об отношениях матери и сына, отчасти вдохновленная одноименной аудиокнигой Айзенберга, которая выйдет в этом году.
Книга состоит из шести частей и рассказывает о трех членах семьи. Отец Натан учится общаться со своим новорожденным сыном, молодая студентка Рэйчел пытается найти свое место в жизни, а подросток Зигги выясняет, кто он и куда ему двигаться дальше. Одного из персонажей озвучит Финн Вулфард.