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Джулианна Мур и Финн Вулфард снимутся в фильме Джесси Айзенберга

10 апреля
2020 год

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10 апреля 2020
Обладательница «Оскара» Джулианна Мур и звезда «Очень странных дел» Финн Вулфард снимутся в фильме «Когда ты закончишь спасать мир» (When You Finish Saving The World), режиссером и сценаристом которого выступит Джесси Айзенберг («Социальная сеть», «Иллюзия обмана»), сообщает Deadline.

Джулианна Мур и Финн Вулфард снимутся в фильме Джесси Айзенберга

Продюсировать проект будут актриса Эмма Стоун и американский сценарист и режиссер Дэйв МакКери. Сюжет комедийной драмы пока держится в секрете. Предполагается, что это будет история об отношениях матери и сына, отчасти вдохновленная одноименной аудиокнигой Айзенберга, которая выйдет в этом году.

Книга состоит из шести частей и рассказывает о трех членах семьи. Отец Натан учится общаться со своим новорожденным сыном, молодая студентка Рэйчел пытается найти свое место в жизни, а подросток Зигги выясняет, кто он и куда ему двигаться дальше. Одного из персонажей озвучит Финн Вулфард.
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