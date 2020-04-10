Российские продюсеры попросили правительство запретить передачу прав телеканалам и видеосервисам

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) попросила правительство запретить передачу прав на аудиовизуальный контент телеканалам и видеосервисам более чем на три года. Требования изложены в письме премьеру Михаилу Мишустину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию соответствующего документа, подписанного председателем правления ассоциации Сергеем Сельяновым.
фото: Геннадий Авраменко
В письме предлагается модель, согласно которой по истечении трех лет к продюсерским компаниям вернутся права либо часть прав или доходов. Еще один вариант – креативная разработка проектов самими телеканалами или онлайн-кинотеатрами с сохранением прав за ними. Студиям в этом случаям просто заказывают производство.
АПКиТ считает необходимым внести кинематографию в число отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, а также выделить 500 млн рублей для финансирования «замороженных» проектов через специальный фонд и компенсацию до двух третей затрат на оплату труда сотрудников. Продюсеры предлагают ввести «арендную амнистию» — приостановить начисление арендной платы и запретить расторжение договоров аренды для помещений, которые арендуют киностудии.
Кроме того, ассоциация надеется, что правительство запустит обещанную программу рибейтов. Продюсеры уверены, что без государственной поддержки на восстановление кинопроизводства в том объеме, который был еще в начале этого марта, потребуется около пяти лет.