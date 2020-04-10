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Константин Богомолов снимет сериал о любви во время карантина

10 апреля
2020 год

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10 апреля 2020
Константин Богомолов готовится к съемкам сериала «Безопасные связи» в формате screenlife, который расскажет истории трех пар, чьи отношения развиваются в период карантина. Об этом сообщает пресс-служба видеосервиса Start, где в конце апреля состоится премьера проекта.

Константин Богомолов снимет сериал о любви во время карантина
фото: Пресс-служба Start

С центре сюжета окажутся тридцатилетние молодожены, пожилые люди в разводе и подростки из разных городов. Как отмечает Богомолов, «история, диалог и человек становятся самым важным в сегодняшних условиях, а роль оператора естественным образом исполняет ситуация, которая выбирает один-единственный ракурс для всех. Роль художника-постановщика тоже исполняет ситуация, выбирая единственный фон, единственную картинку – дом. Это не нами выбранная форма, и получается, что оформителем и глазом этой истории становятся обстоятельства самой жизни, а не конкретные художники. Это позволяет сконцентрироваться на людях и диалогах».

Ранее, в ноябре 2019-го, режиссер заключил с видеосервисом контракт. Два года он будет работать в качестве режиссёра-постановщика и креативного продюсера только над проектами, созданными для Start.
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