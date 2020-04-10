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Мэгги Симпсон стала героиней нового мультфильма

10 апреля
2020 год

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10 апреля 2020
С 10 апреля на видеосервисе Disney+ доступен короткий мультфильм про Мэгги Симпсон «Игра с судьбой» (Playdate with Destiny). Как уточняет Deadline, новостью поделился создатель «Симпсонов» Мэтт Грейнинг.

Мэгги Симпсон стала героиней нового мультфильма
фото: deadline.com

По сюжету маленькая Мэгги проводит очередной день в парке на детской площадке. Однажды она сталкивается с опасностью, и на помощь быстро приходит малыш, который завоевывает ее сердце. Они играют вместе, и Мэгги с нетерпением ждет следующей встречи. Но все складывается не так, как она хотела. Может ли судьба или отец Гомер встать на ее пути?

Это не первый проект, посвященной озорной малышке из семьи Симпсонов. в 2012-м состоялась премьера мультфильма «Симпсоны: Мучительная продленка». В этом месяце он также появится на Disney+.
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