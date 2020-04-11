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Дети со всего мира могут снять кино про зомби

11 апреля
2020 год

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11 апреля 2020
В США стартовал международный конкурс «Самое большое кино про зомби», в котором дети на карантине могут попробовать себя в роли авторов, продюсеров и актёров на съёмках фильма, не выходя из дома. Об этом сообщает пресс-служба компании Тимура Бекмамбетова Bazelevs, которая поддержала проект.

Дети со всего мира могут снять кино про зомби
фото: пресс-служба компании Bazelevs

Для съемок понадобится только телефон или любой другой девайс, на который можно записать видео. Чтобы принять участие в проекте нужно зарегистрироваться на сайте, получать части сценария и инструкции по электронной почте, снимать сцены для фильмы и загружать на сайт. Проект снимается в формате Screenlife, когда действие фильма происходит на экранах смартфонов или компьютеров. Кадрами из фильма могут стать видео, фото, чаты в мессенджерах и другая виртуальная активность. На конкурс уже прислали свыше двух сотен заявок из США, Европы, Австралии и других стран.

«Всё, что сейчас с нами происходит, напоминает кино про зомби апокалипсис – поэтому мы решили направить тревогу, переживания и наши страхи в творческое русло, а главное – вовлечь в этот креативный процесс наших детей, для которых самоизоляция – это настоящая пытка. Теперь они могут почувствовать себя авторами крупного международного проекта и снять настоящую страшилку, чтобы впечатлить своих друзей и родителей», – рассказывает один из организаторов конкурса Пол Ратнер.
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