Тайка Вайтити рассказал о четвертом «Торе»

Режиссер Тайка Вайтити
поделился подробностями о новом фильме Marvel — «Тор 4: Любовь и гром»
с Крисом Хемсвортом
и Натали Портман
. В своем Instagram-аккаунте
он провел прямой эфир, к которому присоединились актеры Тесса Томпсон
и Марк Руффало
.
Фильм расскажет о том, что произошло с Тором и Валькирией после финала ленты «Мстители: Война бесконечности»
. Сейчас готово около пяти вариантов сценария, и Томпсон уже прочла последний из них. Как отметил Вайтити, сюжет выглядит так, «будто 10-летние дети попросили включить что-то в фильм, и он ответил "да" каждому из них»
.
Валькирия, которую сыграет Томпсон, может стать первым ЛГБТ-персонажем вселенной Marvel. А каменный пришелец Корг, образ которого на экране воплотит сам Вайтити, напротив, останется один, потому что пережил большую утрату и вряд ли найдет в себе силы влюбиться снова. В новом фильме линия этого персонажа будет расширена. Зрители узнают об инопланетной расе, к которой принадлежит Корг, а также увидят космических акул из комиксов.
Вайтити подтвердил, что в новом «Торе» не будет Серебряного Сёрфера. Зато в ленте может появится герой Бета Рэй Билл — союзник Тора, способный поднять молот Мьёльнир. Кроме того, ранее стало известно
, что Кристиан Бейл
сыграет злодея, однако режиссер не раскрыл подробности, касающиеся его персонажа. Релиз четвертого «Тора» запланирован на 18 февраля 2022 года.