Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Тайка Вайтити рассказал о четвертом «Торе»

11 апреля
2020 год

Новости кино >>
11 апреля 2020
Режиссер Тайка Вайтити поделился подробностями о новом фильме Marvel — «Тор 4: Любовь и гром» с Крисом Хемсвортом и Натали Портман. В своем Instagram-аккаунте он провел прямой эфир, к которому присоединились актеры Тесса Томпсон и Марк Руффало.

Тайка Вайтити рассказал о четвертом «Торе»
фото: everything.kz

Фильм расскажет о том, что произошло с Тором и Валькирией после финала ленты «Мстители: Война бесконечности». Сейчас готово около пяти вариантов сценария, и Томпсон уже прочла последний из них. Как отметил Вайтити, сюжет выглядит так, «будто 10-летние дети попросили включить что-то в фильм, и он ответил "да" каждому из них».

Валькирия, которую сыграет Томпсон, может стать первым ЛГБТ-персонажем вселенной Marvel. А каменный пришелец Корг, образ которого на экране воплотит сам Вайтити, напротив, останется один, потому что пережил большую утрату и вряд ли найдет в себе силы влюбиться снова. В новом фильме линия этого персонажа будет расширена. Зрители узнают об инопланетной расе, к которой принадлежит Корг, а также увидят космических акул из комиксов.

Вайтити подтвердил, что в новом «Торе» не будет Серебряного Сёрфера. Зато в ленте может появится герой Бета Рэй Билл — союзник Тора, способный поднять молот Мьёльнир. Кроме того, ранее стало известно, что Кристиан Бейл сыграет злодея, однако режиссер не раскрыл подробности, касающиеся его персонажа. Релиз четвертого «Тора» запланирован на 18 февраля 2022 года.
версия для печати
Ссылки по теме
Кристиан Бейл сыграет злодея в четвертом «Торе»
Тайка Вайтити экранизирует повесть «Чарли и шоколадная фабрика»
Джуд Лоу станет горе-продюсером в сатирическом сериале Тайки Вайтити
персоны
Кристиан БейлТайка ВайтитиНатали ПортманМарк РуффалоТесса ТомпсонКрис Хемсворт
фильмы
Мстители: ФиналТор 4: Любовь и ГромТор: Рагнарёк

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Сергей Комаров
9 апреля ушёл из жизни актёр Сергей Комаров.
Виктор Дмитриев
6 апреля ушёл из жизни актёр Виктор Дмитриев.

День рождения >>

Анна Асташкина
Ирина Безрукова
Валерий Гаркалин
Сергей Каплунов
Александр Кахун
Сергей Кошонин
Валентинас Масальскис
Иван Моховиков
Никита Юранов
Франческа Бертини
Винсент Галло
Билл Ирвин
Рауль Мендес
Джонни Месснер
Мишель Скарабелли
Марина Фуас
все родившиеся 11 апреля >>

Афиша кино >>

Z
триллер, фильм ужасов
Канада, 2019
Киллер по вызову
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Канада, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен