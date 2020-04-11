Режиссер «Проклятия Аннабель» экранизирует роман Стивена Кинга

Режиссер «Проклятия Аннабель 3»
и сценарист хоррора «Оно» Гэри Доберман
экранизирует роман Стивена Кинга «Жребий Салема»
(Salem's Lot), написанный в 1975 году, сообщает The Hollywood Reporter
.
Доберман также выступил сценаристом проекта, а Джеймс Ван
, Рой Ли
и Марк Уолпер
– продюсерами. Подробности об актерском составе не сообщаются. По сюжету писатель Бен Мейрс возвращается в родной город Салем-Лот. Его интересует один старый дом, где много лет назад произошли трагические события. Чтобы избавиться от детской травмы, герой решает написать о заброшенном особняке, но выясняется, что он продан таинственным людям. Вскоре в городе начинают исчезать дети и умирать люди, а все следы ведут к проклятому особняку.
Ранее роман Кинга был адаптирован для телеэкрана. В 1979 вышел фильм «Салемские вампиры»
с Джеймсом Мэйсоном
. Затем у ленты даже появился сиквел «Возвращение в Салем»
. А в 2004-м состоялась премьера сериала «Участь Салема»
, где главную роль исполнил Роб Лоу
.