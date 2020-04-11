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Режиссер «Проклятия Аннабель» экранизирует роман Стивена Кинга

11 апреля
2020 год

Новости кино >>
11 апреля 2020
Режиссер «Проклятия Аннабель 3» и сценарист хоррора «Оно» Гэри Доберман экранизирует роман Стивена Кинга «Жребий Салема» (Salem's Lot), написанный в 1975 году, сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссер «Проклятия Аннабель» экранизирует роман Стивена Кинга
фото: rusone.ru

Доберман также выступил сценаристом проекта, а Джеймс Ван, Рой Ли и Марк Уолпер – продюсерами. Подробности об актерском составе не сообщаются. По сюжету писатель Бен Мейрс возвращается в родной город Салем-Лот. Его интересует один старый дом, где много лет назад произошли трагические события. Чтобы избавиться от детской травмы, герой решает написать о заброшенном особняке, но выясняется, что он продан таинственным людям. Вскоре в городе начинают исчезать дети и умирать люди, а все следы ведут к проклятому особняку.

Ранее роман Кинга был адаптирован для телеэкрана. В 1979 вышел фильм «Салемские вампиры» с Джеймсом Мэйсоном. Затем у ленты даже появился сиквел «Возвращение в Салем». А в 2004-м состоялась премьера сериала «Участь Салема», где главную роль исполнил Роб Лоу.
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