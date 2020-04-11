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Продюсеры Hype Film объявили конкурс для молодых сценаристов

11 апреля
2020 год

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11 апреля 2020
Продюсеры Hype Film Илья Стюарт и Мурад Османн и режиссер клипов рэперов Оксимирона и Хаски Ладо Кватания ищут сценариста для нового проекта. О конкурсе сообщается в сообществе «ВКонтакте с авторами».

Продюсеры Hype Film объявили конкурс для молодых сценаристов
фото: ВКонтакте с авторами

Для участие необходимо написать историю о школьной жизни объемом до 18 тысяч знаков. Публиковать свои рассказы можно на странице или в собственном сообществе с хештегом #Vktalents_Hypefilm. Главные критерии оценки – откровенность и оригинальность сюжета и наличие продуманных диалогов. Организаторы ищут авторов в возрасте от 15 до 25 лет из России и СНГ.

Работы принимаются до 26 апреля включительно. Победитель станет полноценным участником сценарной команды с гарантированной оплатой труда. Его имя будет объявлено 30 апреля.
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персоны
Лади КватанияМурад ОсманнИлья СтюартМирон Фёдоров

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