Продюсеры Hype Film объявили конкурс для молодых сценаристов

Для участие необходимо написать историю о школьной жизни объемом до 18 тысяч знаков. Публиковать свои рассказы можно на странице или в собственном сообществе с хештегом #Vktalents_Hypefilm. Главные критерии оценки – откровенность и оригинальность сюжета и наличие продуманных диалогов. Организаторы ищут авторов в возрасте от 15 до 25 лет из России и СНГ.
Работы принимаются до 26 апреля включительно. Победитель станет полноценным участником сценарной команды с гарантированной оплатой труда. Его имя будет объявлено 30 апреля.