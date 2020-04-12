Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Не стало кинокритика Александра Тимофеевского

12 апреля
2020 год

Новости кино >>
12 апреля 2020
11 апреля не стало медиакритика Александра Тимофеевского. Ему был 61 год. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook Татьяна Толстая.

Не стало кинокритика Александра Тимофеевского
фото: svoboda.org

«Друзья. Случилось ужасное. Шура Тимофеевский, любимейший из любимейших, умер. Только что. Господи! Возьми его к себе, прижми к сердцу, утешь, утри слёзы! А мои уж не утрёшь», – написала писательница, не уточнив причину смерти.

Александр Александрович Тимофеевский родился в Москве 14 августа 1958 года в семье писателя и поэта Александра Павловича Тимофеевского, написавшего слова к «Песенке крокодила Гены». С 1980-го по 1985-й учился на киноведческом факультете ВГИКа, после работал в газете «Московские новости» и журнале «Столица». В 1990-х стал советником владельца издательского дома «Коммерсант» Владимира Яковлева, рецензировал проекты издательского дома и занимался разработкой концепции газеты «Коммерсант-Daily». Является одним из создателей издания «Русский телеграф», был шеф-редактором в общественно-политическом и литературном журнале «Русская жизнь». Его статьи выходили в журналах «Искусство кино», «Московский наблюдатель», «Сеанс» и других изданиях. Последние годы жизни активно публиковал свои работы, в частности, отзывы на фильмы и телесериалы в интернете.
версия для печати
Ссылки по теме
Творческий портрет медиакритика Александра Тимофеевского
персоны
Александр Тимофеевский

фотографии >>
Не стало кинокритика Александра Тимофеевского фотографии
со Светланой Конеген
с Татьяной Толстой
Не стало кинокритика Александра Тимофеевского фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Постдеконструкция. Имя розы

Скорбим

Сергей Комаров
9 апреля ушёл из жизни актёр Сергей Комаров.
Виктор Дмитриев
6 апреля ушёл из жизни актёр Виктор Дмитриев.

День рождения >>

Инна Аленикова
Евгения Ахременко
Юрий Гальцев
Ирина Климова
Ефим Копелян
Елена Корикова
Виктор Костецкий
Андрей Попов
Фёдор Сухов
Ким Бодния
Арри Бор
Энди Гарсиа
Шэннен Доэрти
Клэр Дэйнс
Харди Крюгер
Сирша Ронан
все родившиеся 12 апреля >>

Афиша кино >>

#Яздесь
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, Южная Корея, 2019
Заклятье. Дом 32
фильм ужасов
Испания, 2020
Отель для самоубийц
драма, мистика, триллер
Дания,Норвегия,Швеция,Германия,Франция, 2019
Z
триллер, фильм ужасов
Канада, 2019
Киллер по вызову
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Канада, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен