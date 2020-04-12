Не стало кинокритика Александра Тимофеевского

11 апреля не стало медиакритика Александра Тимофеевского
. Ему был 61 год. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook Татьяна Толстая
.
«Друзья. Случилось ужасное. Шура Тимофеевский, любимейший из любимейших, умер. Только что. Господи! Возьми его к себе, прижми к сердцу, утешь, утри слёзы! А мои уж не утрёшь», –
написала писательница, не уточнив причину смерти.
Александр Александрович Тимофеевский
родился в Москве 14 августа 1958 года в семье писателя и поэта Александра Павловича Тимофеевского
, написавшего слова к «Песенке крокодила Гены». С 1980-го по 1985-й учился на киноведческом факультете ВГИКа, после работал в газете «Московские новости» и журнале «Столица». В 1990-х стал советником владельца издательского дома «Коммерсант» Владимира Яковлева
, рецензировал проекты издательского дома и занимался разработкой концепции газеты «Коммерсант-Daily». Является одним из создателей издания «Русский телеграф», был шеф-редактором в общественно-политическом и литературном журнале «Русская жизнь». Его статьи выходили в журналах «Искусство кино», «Московский наблюдатель», «Сеанс» и других изданиях. Последние годы жизни активно публиковал свои работы, в частности, отзывы на фильмы и телесериалы в интернете.