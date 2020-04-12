Найден режиссёр для ремейка «Восставшего из ада»

Режиссёрское кресло ремейка «Восставшего из ада»
, снятого британским писателем-фантастом, сценаристом и режиссёром Клайвом Баркером
по его собственной новелле в далёком 1987-м, доверят Дэвиду Брукнеру
, уверяет Deadline
.
Режиссёра выбрали после показа на кинофестивале независимого кино «Сандэнс» его картины «Ночной дом
» с Ребеккой Холл
. За сценарий отвечают Бен Коллинз
и Люк Пиотровски
. Дэвид С. Гойер
, числившийся ранее
сценаристом, выступит в качестве продюсера. За производство отвечает компания Spyglass Media Group.
Оригинальная хоррор-серия, насчитывающая десять фильмов, началась с истории про Фрэнка, всю свою сознательную жизнь искавшего смысл жизни. Однажды он приобрёл на восточном базаре старинную шкатулку Лемаршана, которая по легенде может вызвать сенобитов, демонов Внешней Тьмы, способных доставить неописуемые наслаждения. Но в итоге Фрэнка постигает печальная участь жертвы Пинхеда и его зловещих напарников.
Сам Баркер ещё несколько лет назад говорил
о возможном перезапуске своей детища. По его замыслу, история должна была начаться на Острове Дьявола, где француз Лемаршан создаст шкатулку, вызывающую Пинхеда.