Лиза Кудроу сыграла жену Стива Карелла

Лиза Кудроу
присоединилась к десятисерийному ситкому Стива Карелла
и Грега Дэниелса
«Космические войска
». Актриса сыграет Мэгги, жену главного героя, уточняет Variety
.
Новый сериал Netflix основан на идее, появившейся благодаря выступлению Дональда Трампа
, в котором президент США дал распоряжение Пентагону создать вышеназванные войска. По сюжету генерал Марк Нэйрде (Карелл) пытается осуществить приказ Трампа.
Ранее
в команду телешоу записались Джон Малкович
, Алексей Воробьёв
, Бен Шварц
, Диана Силверс
, Джимми О. Ян
, Ноа Эммерих
, Дон Лэйк
и Тоуни Ньюсом
.
Карелл выступает в качестве соавтора сценария и сопродюсера, а Дэниелс числится шоураннером и продюсером. К ним также присоединился Ховард Клейн
, работавший вместе с дуэтом над «Офисом
». Премьера состоится на стриминговом сервисе 29 мая текущего года.