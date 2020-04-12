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Лиза Кудроу сыграла жену Стива Карелла

12 апреля
2020 год

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12 апреля 2020
Лиза Кудроу присоединилась к десятисерийному ситкому Стива Карелла и Грега Дэниелса «Космические войска». Актриса сыграет Мэгги, жену главного героя, уточняет Variety.

Новый сериал Netflix основан на идее, появившейся благодаря выступлению Дональда Трампа, в котором президент США дал распоряжение Пентагону создать вышеназванные войска. По сюжету генерал Марк Нэйрде (Карелл) пытается осуществить приказ Трампа.

Лиза Кудроу сыграла жену Стива Карелла
фото: variety.com

Ранее в команду телешоу записались Джон Малкович, Алексей Воробьёв, Бен Шварц, Диана Силверс, Джимми О. Ян, Ноа Эммерих, Дон Лэйк и Тоуни Ньюсом.

Карелл выступает в качестве соавтора сценария и сопродюсера, а Дэниелс числится шоураннером и продюсером. К ним также присоединился Ховард Клейн, работавший вместе с дуэтом над «Офисом». Премьера состоится на стриминговом сервисе 29 мая текущего года.
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Лиза Кудроу сыграла жену Стива Карелла фотографии
Лиза Кудроу сыграла жену Стива Карелла фотографии
Лиза Кудроу сыграла жену Стива Карелла фотографии
Лиза Кудроу сыграла жену Стива Карелла фотографии
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