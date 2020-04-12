Диснеевский мультфильм «Робин Гуд» получит ремейк

Disney адаптирует для нового поколения классический мультфильм «Робин Гуд
», вышедший в 1973-м.
Согласно THR
, сценарий доверили написать автору обновлённых «Леди и Бродяги
» Кари Гранлунду
. Режиссёром выступит Карлос Лопес Эстрада
, работавший над комедией «Слепые пятна
». Продюсером числится Джастин Спрингер
(«Дамбо
»).
Музыкальная картина с антропоморфными CGI-персонажами создаётся для стрим-сервиса Disney+. Сделка была заключена до закрытия Голливуда из-за пандемии коронавируса. О старте съёмок пока можно только мечтать.