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Диснеевский мультфильм «Робин Гуд» получит ремейк

12 апреля
2020 год

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12 апреля 2020
Disney адаптирует для нового поколения классический мультфильм «Робин Гуд», вышедший в 1973-м.

Диснеевский мультфильм «Робин Гуд» получит ремейк
фото: wdwnt.com

Согласно THR, сценарий доверили написать автору обновлённых «Леди и Бродяги» Кари Гранлунду. Режиссёром выступит Карлос Лопес Эстрада, работавший над комедией «Слепые пятна». Продюсером числится Джастин СпрингерДамбо»).

Музыкальная картина с антропоморфными CGI-персонажами создаётся для стрим-сервиса Disney+. Сделка была заключена до закрытия Голливуда из-за пандемии коронавируса. О старте съёмок пока можно только мечтать.
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Диснеевский мультфильм «Робин Гуд» получит ремейк фотографии
Диснеевский мультфильм «Робин Гуд» получит ремейк фотографии
Диснеевский мультфильм «Робин Гуд» получит ремейк фотографии
Диснеевский мультфильм «Робин Гуд» получит ремейк фотографии
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