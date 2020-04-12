Не стало бывшего руководителя Госфильмофонда Николая Бородачёва

11 апреля после продолжительной болезни на 72-м году жизни не стало заслуженного работника культуры РФ, лауреата Государственной премии РФ, академика Национальной академии кинематографических искусств и наук «Золотой орёл» и Российской Академии кинематографических искусств «Ника», кандидата экономических наук, известного кинематографиста и организатора кинопроизводства Николая Бородачёва
. Его похоронят на родине в Мордовии, сообщается на сайте
правительства республики.
«Последние два года Николай Михайлович занимал пост Первого заместителя председателя Союза кинематографистов России. До этого более 20 лет возглавлял Госфильмофонд РФ. С его именем связаны многие культурные инициативы. Он был другом многих известных деятелей культуры, для которых открыл свою родную Мордовию», –
говорится в сообщении.
Телеграмму со словами соболезнования вдове Бородачёва направил
глава республики Владимир Волков
. «Николай Михайлович внёс огромный вклад в развитие культурной жизни Мордовии, создание и укрепление культурно-досуговой инфраструктуры республики. При его непосредственном участии в Саранске обрёл новую жизнь кинотеатр "Россия". Регулярно организовывались визиты популярных зарубежных и российских актёров театра и кино, мероприятия с участием ведущих деятелей искусства, –
отмечается в телеграмме. – Тысячи людей знают, любят и помнят Николая Михайловича как большого профессионала в области киноискусства, многолетнего руководителя крупнейшего киноархива мира, доброго, отзывчивого человека, беззаветно преданного своему делу».
Согласно информации, опубликованной на сайте
Союза кинематографистов России, Николай Михайлович Бородачёв
родился 22 июня 1948 года в Мордовии. Трудовую деятельность начал в 17 лет после технического училища в качестве помощника киномеханика. В 1969-м окончил ЛИКИ (в настоящий момент — Санкт-Петербургский институт кино и телевидения), в 1982-м — Душанбинский педагогический институт. Много лет проработал в Таджикистане, в 90-е занимал пост заместителя председателя Государственного комитета Таджикской ССР по кинематографии. С 1996-го начал работу в Госфильмофонде РФ заместителем управляющего Представительства, в ноябре 2001-го стал генеральным директором Госфильмофонда РФ. Лауреат множества наград, включая Орден Дружбы и Золотой приз независимой прессы Boccalino на фестивале в Локарно.