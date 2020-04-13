Фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest объявил конкурс пилотов

Третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest, который пройдёт с 1 по 5 августа текущего года в Нижнем Новгороде, объявил конкурс первых серий. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
На участие в конкурсной программе этого блока могут претендовать произведённые в 2019-2020 годах пилоты проектов веб-сериалов, снятые на любых языках. Хронометраж эпизода – до 24 минут.
фото: пресс-служба фестиваля
Заявки принимаются по 5 июня по адресу info@webfestival.ru. В теме письма следует указать: «Заявка на конкурс первых серий». Заявка должна содержать ссылку на видео, название и синопсис веб-сериала. Заявки, присланные после указанного срока, не принимаются!
Realist Web Fest является единственным в России фестивалем веб-сериалов. С конца 2018-го он стал частью Международного чемпионата веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC).