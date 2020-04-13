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Фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest объявил конкурс пилотов

13 апреля
2020 год

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13 апреля 2020
Третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest, который пройдёт с 1 по 5 августа текущего года в Нижнем Новгороде, объявил конкурс первых серий. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

На участие в конкурсной программе этого блока могут претендовать произведённые в 2019-2020 годах пилоты проектов веб-сериалов, снятые на любых языках. Хронометраж эпизода – до 24 минут.

Фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest объявил конкурс пилотов
фото: пресс-служба фестиваля

Заявки принимаются по 5 июня по адресу info@webfestival.ru. В теме письма следует указать: «Заявка на конкурс первых серий». Заявка должна содержать ссылку на видео, название и синопсис веб-сериала. Заявки, присланные после указанного срока, не принимаются!

Realist Web Fest является единственным в России фестивалем веб-сериалов. С конца 2018-го он стал частью Международного чемпионата веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC).
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Фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest объявил конкурс пилотов фотографии
Фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest объявил конкурс пилотов фотографии
Фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest объявил конкурс пилотов фотографии
Фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest объявил конкурс пилотов фотографии
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