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Французский актёр Морис Барье стал жертвой коронавируса

13 апреля
2020 год

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13 апреля 2020
Коронавирус послужил причиной смерти французского актёра Мориса Барье. Ему было 87 лет.

Согласно радиостанции France Info, COVID-19 у Барье диагностировали несколько дней назад, пока он находился на лечении в больнице города Монбар (департамент Кот-д'Ор). Как уточнил в социальной сети Facebook его племянник Жереми Манес, «Морис Барье перенёс болезнь лёгких, он заразился коронавирусом в больнице, где проходил лечение». Похороны состоятся 15 апреля на востоке Франции, в городе Семюр-ан-Осуа.

Французский актёр Морис Барье стал жертвой коронавируса
фото: francebleu.fr

Морис Барье родился 8 июня 1934 года в Ла-Флеше (департамент Сарта). В качестве киноактёра дебютировал в 1966-м, сыграв д'Артаньяна в телефильме Роберто Росселлини «Захват власти Людовиком ХIV». На его счету более 90 ролей в кино и на телевидении, а его партнёрами по съёмочной площадке были такие звёзды, как Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, Жан Габен, Пьер Ришар, Жерар Депардье, Мирей Дарк и Жан Рошфор. Известность актёру принесли образы, созданные в фильмах «Высокий блондин в чёрном ботинке», «Двое в городе» и «Беглецы».

С 90-х стал реже появляться на экране, но много работал в театре. В 1998-м его отметили премией «Мольер» за роль в спектакле «Двенадцать разгневанных мужчин».
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