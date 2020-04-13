Французский актёр Морис Барье стал жертвой коронавируса

Коронавирус послужил причиной смерти французского актёра Мориса Барье
. Ему было 87 лет.
Согласно радиостанции France Info
, COVID-19 у Барье диагностировали несколько дней назад, пока он находился на лечении в больнице города Монбар (департамент Кот-д'Ор). Как уточнил в социальной сети Facebook его племянник Жереми Манес
, «Морис Барье перенёс болезнь лёгких, он заразился коронавирусом в больнице, где проходил лечение»
. Похороны состоятся 15 апреля на востоке Франции, в городе Семюр-ан-Осуа.
Морис Барье родился 8 июня 1934 года в Ла-Флеше (департамент Сарта). В качестве киноактёра дебютировал в 1966-м, сыграв д'Артаньяна в телефильме Роберто Росселлини
«Захват власти Людовиком ХIV
». На его счету более 90 ролей в кино и на телевидении, а его партнёрами по съёмочной площадке были такие звёзды, как Ален Делон
, Жан-Поль Бельмондо
, Жан Габен
, Пьер Ришар
, Жерар Депардье
, Мирей Дарк
и Жан Рошфор
. Известность актёру принесли образы, созданные в фильмах «Высокий блондин в чёрном ботинке
», «Двое в городе
» и «Беглецы
».
С 90-х стал реже появляться на экране, но много работал в театре. В 1998-м его отметили премией «Мольер» за роль в спектакле «Двенадцать разгневанных мужчин
».