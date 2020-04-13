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Пользователи YouTube-канала «Мосфильма» в дни самоизоляции отдают предпочтение фильмам Гайдая и Меньшова

13 апреля
2020 год

Новости кино >>
13 апреля 2020
Период самоизоляции существенно отразился на посещаемости YouTube-канала «Мосфильма». Активность пользователей увеличилась вдвое, отмечается на сайте киноконцерна.

«В конце марта начался рост основных статистических показателей канала "Мосфильма" на YouTube. Сейчас активность пользователей канала сопоставима с периодом новогодних праздников. Количество просмотров и их совокупное время на канале выросли более, чем в два раза, по сравнению с периодом, предшествовавшим введению режима самоизоляции. Пользователи стали активнее реагировать на публикации канала: более чем в три раза возросло количество оценок "Мне нравится", в два раза увеличилось количество подписчиков и комментариев на канале», — говорится в сообщении.

Пользователи YouTube-канала «Мосфильма» в дни самоизоляции отдают предпочтение фильмам Гайдая и Меньшова
фото: youtube.com

В тройку самых популярных фильмов по количеству просмотров за последние две недели вошли «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (более 659 тыс. просмотров) и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Леонида Гайдая (более 531 тыс. просмотров), а также «Любовь и голуби» Владимира Меньшова (более 488 тыс. просмотров). Кроме того, пользователи канала с удовольствием смотрели картины «Самогонщики», «Девчата», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Джентльмены удачи», «Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Дорога на Берлин», «В зоне особого внимания», «Освобождение» и «Белое солнце пустыни».

Наибольшую активность на YouTube-канале «Мосфильма» проявляет аудитория в возрасте 25–55 лет. Среди стран-лидеров по количеству просмотров числятся Россия, Украина, Казахстан, Беларусь и США. 66% зрителей составляют мужчины, а 33% — слабый пол.
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