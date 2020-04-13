Пользователи YouTube-канала «Мосфильма» в дни самоизоляции отдают предпочтение фильмам Гайдая и Меньшова

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13 апреля Французский актёр Морис Барье стал жертвой коронавируса Ему было 87 лет.

13 апреля Фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest объявил конкурс пилотов Смотр пройдёт с 1 по 5 августа в Нижнем Новгороде.