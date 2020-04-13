Пользователи YouTube-канала «Мосфильма» в дни самоизоляции отдают предпочтение фильмам Гайдая и Меньшова

Период самоизоляции существенно отразился на посещаемости YouTube-канала
«Мосфильма». Активность пользователей увеличилась вдвое, отмечается на сайте
киноконцерна.
«В конце марта начался рост основных статистических показателей канала "Мосфильма" на YouTube. Сейчас активность пользователей канала сопоставима с периодом новогодних праздников. Количество просмотров и их совокупное время на канале выросли более, чем в два раза, по сравнению с периодом, предшествовавшим введению режима самоизоляции. Пользователи стали активнее реагировать на публикации канала: более чем в три раза возросло количество оценок "Мне нравится", в два раза увеличилось количество подписчиков и комментариев на канале», —
говорится в сообщении.
В тройку самых популярных фильмов по количеству просмотров за последние две недели вошли «Операция "Ы" и другие приключения Шурика
» (более 659 тыс. просмотров) и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
» Леонида Гайдая
(более 531 тыс. просмотров), а также «Любовь и голуби
» Владимира Меньшова
(более 488 тыс. просмотров). Кроме того, пользователи канала с удовольствием смотрели картины «Самогонщики
», «Девчата
», «Бриллиантовая рука
», «Иван Васильевич меняет профессию
», «Джентльмены удачи
», «Москва слезам не верит
», «Служебный роман
», «Дорога на Берлин
», «В зоне особого внимания
», «Освобождение
» и «Белое солнце пустыни
».
Наибольшую активность на YouTube-канале «Мосфильма» проявляет аудитория в возрасте 25–55 лет. Среди стран-лидеров по количеству просмотров числятся Россия, Украина, Казахстан, Беларусь и США. 66% зрителей составляют мужчины, а 33% — слабый пол.