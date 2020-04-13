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Константин Хабенский ощущает себя Андреем Рублёвым

13 апреля
2020 год

Новости кино >>
13 апреля 2020
В сети появился трейлер фантастического триллера Анны Меликян «Фея», завершающего авторскую трилогию, начатаю лентами «Русалка» (2007) и «Звезда» (2014).


Евгений Войгин — создатель стилизованной под Средневековье популярной игры «Коловрат»: человек с непростым характером и грустной дочкой, которая всегда молчит. Однажды в его машине случайно оказывается слегка чудаковатая активистка Таня. Знакомство с девушкой и череда последующих событий приводят к тому, что герой начинает ощущать мистическую связь с Андреем Рублевым: в одной из фресок иконописца он узнает самого себя. Параллельно в городе орудует фашистская группировка, которая жестоко убивает людей, используя символику из видеоигры Войгина.

«"Фея" - мой самый необычный фильм с самым долгим путем создания, - признаётся сценарист, режиссёр и генеральный продюсер Анна Меликян. - О чем это кино для меня? Пока работала над ним, смыслы периодически менялись. Когда я писала сценарий, думала, что это про предназначение человека. Когда снимала, казалось, что это про любовь. Когда смонтировала, увидела, что это про встречу родственных душ. Сейчас мне кажется, этот фильм про то, как человек соприкоснулся с тайной, которую ему постичь не дано. В любом случае внутри фильма так или иначе как-то сосуществуют все эти смыслы, и, я думаю, у разных людей будет отзываться в душе какая-то из этих тем, а, может быть, родится новая. Посмотрим».

Константин Хабенский ощущает себя Андреем Рублёвым

Ведущие роли в картине исполнили Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Ингеборга Дапкунайте, Никита Еленев, Александра Дишдишян, Владимир Мишуков, Мария Шалаева, Александр Молочников, Тинатин Далакишвили, Алиса Хазанова, Павел Ворожцов, Павел Чинарев, Юрий Борисов, Татьяна Гуреева, Григорий Калинин, Елена Ратничкина, Сергей Муравьев.

Премьера «Феи» состоится 30 апреля эксклюзивно на КиноПоиск HD.
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Константин Хабенский ощущает себя Андреем Рублёвым фотографии
Константин Хабенский ощущает себя Андреем Рублёвым фотографии
Константин Хабенский ощущает себя Андреем Рублёвым фотографии
Константин Хабенский ощущает себя Андреем Рублёвым фотографии
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