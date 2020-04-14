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Александр Робак организовал бизнес дома

14 апреля
2020 год

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14 апреля 2020
На видеоплатформе Premier 14 апреля стартует снятый в формате screenlife (когда всё действие происходит на экране компьютера) ситком «СидЯдома» о жизни в режиме самоизоляции, сообщает пресс-служба сервиса.

Александр Робак организовал бизнес дома
фото: видеоплатформа Premier

Главный герой проекта – владелец сети хозяйственных магазинов Геннадий Борисович (Александр Робак) пытается организовать свой бизнес и нерадивых сотрудников, не выходя из дома. В штате Борисыча – бывший фсошник и любитель домашнего самогона Серега (Гоша Куценко), по совместительству глава службы безопасности и брат бывшей жены Борисыча – Аллы (Анна Михалкова). А еще секретарша Юлечка (Анна Котова-Дерябина), нарушающая режим ради маникюра, женатый и с детьми ответственный за сайт компании Левашов (Борис Дергачев), уже порядком уставший от семьи, и ответственная мать и бухгалтер Татьяна Ильинишна (Олеся Железняк), путающая накладные и задачи по математике для домашнего обучения детей.

Параллельно «плотному» рабочему графику Геннадий Борисович пытается наладить отношения с не вовремя самоизолировавшейся в его квартире тещей и новой молодой супругой Ларой (Юлия Александрова), которая – напротив – так вовремя уехавшей чистить чакры на Бали и совершенно не собирающейся возвращаться на Родину, несмотря на присланные на остров спасательные самолеты.

Новые эпизоды проекта о бурной жизни даже в четырех стенах будут выходить раз в неделю.
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