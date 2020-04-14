Александр Робак организовал бизнес дома

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Константин Хабенский ощущает себя Андреем Рублёвым

Пользователи YouTube-канала «Мосфильма» в дни самоизоляции отдают предпочтение фильмам Гайдая и Меньшова

13 апреля

Французский актёр Морис Барье стал жертвой коронавируса

Ему было 87 лет.