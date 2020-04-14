Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Чулпан Хаматова самоотверженно помогает людям в первом трейлере «Доктора Лизы»

14 апреля
2020 год

Новости кино >>
14 апреля 2020
В сети появился первый трейлер биографической драмы «Доктор Лиза», посвященный памяти Елизаветы Глинки, погибшей в декабре 2016 года в авиакатастрофе под Сочи.


Это история одного дня из жизни Елизаветы Петровны Глинки. События этих 24 часов позволяют раскрыть характер и образ жизни врача-реаниматолога и самого известного в России специалиста по паллиативной помощи (помощь неизлечимо больным людям). Фильм основан на дневниках Доктора Лизы и воспоминаниях её семьи и друзей. Лиза Глинка – это человек с безразмерной душой и стальным характером. Её труд был обращён к той части населения, которую общество старается не замечать. Однажды в интервью изданию «Сноб» она сказала, что все хотят помогать детям, но почему-то никто не хочет помогать взрослым. А ведь помогать взрослым так же важно, особенно тем, у которых не осталось практически ни единого шанса.

Чулпан Хаматова самоотверженно помогает людям в первом трейлере «Доктора Лизы»

«Мы очень старались сделать фильм, посмотрев который, зритель мог бы разделить с нами светлое чувство благодарности к женщине, которая переживала чужую боль острее своей, - поделился генеральный продюсер фильма Рафаел Минасбекян. - Я думаю, в наше время именно неравнодушие даёт шанс миру сохранить себя и стать лучше».

Роли в фильме сыграли Чулпан Хаматова, Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Анджей Хыра, Евгений Писарев, Алексей Агранович, Тимофей Трибунцев, Елена Коренева, Юлия Ауг, Татьяна Догилева, Алексей Вертков, Сергей Сосновский, Филипп Авдеев, Мария Крылова, Дарья Жовнер, Павел Табаков, Таисия Вилкова, Сергей Бондарчук и другие. Режиссёром выступила Оксана КарасВыше неба»).

Чулпан Хаматова самоотверженно помогает людям в первом трейлере «Доктора Лизы»

«Вся команда фильма ставит целью рассказать про Елизавету Петровну, - отмечает генеральный продюсер Александр Бондарев. - Чтобы зрители смогли по-другому посмотреть на мир – глазами Лизы, для которой самым главным было – помочь человеку. Вне зависимости от его социального статуса, вне зависимости от времени суток. Если кто-то нуждался в помощи, то набирал телефон Доктора Лизы - и она всегда приходила на помощь».

В широкий прокат «Доктор Лиза» выйдет осенью 2020 года.
версия для печати
Ссылки по теме
(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года
Оксана Карас завершила съёмки «Доктора Лизы»
«Это слишком большая ответственность»: Чулпан Хаматова о том, почему не соглашалась играть Доктора Лизу
Поиск по меткам
Биография / БайопикТрейлер
персоны
Филипп АвдеевАлексей АграновичЮлия АугАлександр Бондарев (II)Андрей БурковскийАлексей ВертковТатьяна ДогилеваДарья ЖовнерОксана КарасЕлена КореневаМария Крылова (II)Рафаел МинасбекянЕвгений ПисаревСергей СосновскийПавел ТабаковТимофей ТрибунцевКонстантин ХабенскийЧулпан ХаматоваАнджей Хыра
фильмы
Доктор Лиза

фотографии >>
Чулпан Хаматова самоотверженно помогает людям в первом трейлере «Доктора Лизы» фотографии
Чулпан Хаматова самоотверженно помогает людям в первом трейлере «Доктора Лизы» фотографии
Чулпан Хаматова самоотверженно помогает людям в первом трейлере «Доктора Лизы» фотографии
Чулпан Хаматова самоотверженно помогает людям в первом трейлере «Доктора Лизы» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

20 лет ДМБ

Скорбим

Андрей Майоров
13 апреля ушёл из жизни актёр Андрей Майоров.
Сергей Комаров
9 апреля ушёл из жизни актёр Сергей Комаров.
Кирилл Бортков
7 апреля ушёл из жизни актёр Кирилл Бортков.

День рождения >>

Юлия Александрова
Сергей Апрельский
Кристина Асмус
Алексей Войтюк
Пётр Глебов
Ирина Ликсо
Пётр Мамонов
Павел Сборщиков
Михаил Шкловский
Эдриан Броуди
Сара Мишель Геллар
Роберт Карлайл
Джули Кристи
Мириам Леоне
Пола Ракса
Род Стайгер
все родившиеся 14 апреля >>

Афиша кино >>

#Яздесь
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, Южная Корея, 2019
Заклятье. Дом 32
фильм ужасов
Испания, 2020
Отель для самоубийц
драма, мистика, триллер
Дания,Норвегия,Швеция,Германия,Франция, 2019
Z
триллер, фильм ужасов
Канада, 2019
Киллер по вызову
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Канада, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен