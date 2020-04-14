Чулпан Хаматова самоотверженно помогает людям в первом трейлере «Доктора Лизы»

В сети появился первый трейлер биографической драмы «Доктор Лиза
», посвященный памяти Елизаветы Глинки, погибшей в декабре 2016 года в авиакатастрофе под Сочи.
Это история одного дня из жизни Елизаветы Петровны Глинки. События этих 24 часов позволяют раскрыть характер и образ жизни врача-реаниматолога и самого известного в России специалиста по паллиативной помощи (помощь неизлечимо больным людям). Фильм основан на дневниках Доктора Лизы и воспоминаниях её семьи и друзей. Лиза Глинка – это человек с безразмерной душой и стальным характером. Её труд был обращён к той части населения, которую общество старается не замечать. Однажды в интервью изданию «Сноб» она сказала, что все хотят помогать детям, но почему-то никто не хочет помогать взрослым. А ведь помогать взрослым так же важно, особенно тем, у которых не осталось практически ни единого шанса.
«Мы очень старались сделать фильм, посмотрев который, зритель мог бы разделить с нами светлое чувство благодарности к женщине, которая переживала чужую боль острее своей
, - поделился генеральный продюсер фильма Рафаел Минасбекян
. - Я думаю, в наше время именно неравнодушие даёт шанс миру сохранить себя и стать лучше
».
Роли в фильме сыграли Чулпан Хаматова
, Андрей Бурковский
, Константин Хабенский
, Анджей Хыра
, Евгений Писарев
, Алексей Агранович
, Тимофей Трибунцев
, Елена Коренева
, Юлия Ауг
, Татьяна Догилева
, Алексей Вертков
, Сергей Сосновский
, Филипп Авдеев
, Мария Крылова
, Дарья Жовнер
, Павел Табаков
, Таисия Вилкова
, Сергей Бондарчук
и другие. Режиссёром выступила Оксана Карас
(«Выше неба
»).
«Вся команда фильма ставит целью рассказать про Елизавету Петровну
, - отмечает генеральный продюсер Александр Бондарев
. - Чтобы зрители смогли по-другому посмотреть на мир – глазами Лизы, для которой самым главным было – помочь человеку. Вне зависимости от его социального статуса, вне зависимости от времени суток. Если кто-то нуждался в помощи, то набирал телефон Доктора Лизы - и она всегда приходила на помощь
».
В широкий прокат «Доктор Лиза
» выйдет осенью 2020 года.