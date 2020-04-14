Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» с Юрием Борисовым выходит 23 апреля

Действие разворачивается в 1993 году. 14-летний Санька Рябинин живет обычной подростковой жизнью — ищет приключений, пытается защититься от районных хулиганов, не знает, как общаться с девчонками и с кого из взрослых брать пример. С одной стороны — честная, но бедная семья с мамой-продавщицей и папой-доцентом, с другой — опасный мир афганского ветерана дяди Алика (Юрий Борисов). А тут еще и девочка Женя, знакомство с которой запускает череду необратимых событий. Понятно только одно – жизнь уже не будет такой, как прежде, ни для самого Саньки, ни для всей России.
«Быть ребёнком во время чумы, быть ребёнком во время войны, быть ребёнком в жуткие девяностые — про это наш сериал. Я ненавижу девяностые, я не испытываю романтической ностальгии по этому времени. Девяностые оставили шрам на всю страну, в этом отпечатке наша любовь к силе, желание урвать кусок, готовность оправдать свои нечестные поступки. И все равно я остаюсь оптимистом, ведь Рябинины-Волковы смогли пройти испытания девяностыми, значит, и мы сможем остаться людьми в самые сложные времена. Если мы научимся искать величие нашей нации не только в победах, а ещё в поражениях, тогда мы точно обретём будущее», – рассказывает один из авторов проекта Антон Щукин.