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Валерия Ланская сыграла фронтовую певицу в военной драме «Жди меня»

14 апреля
2020 год

Новости кино >>
14 апреля 2020
Военную четырехсерийную драму «Жди меня» покажут на Первом канале с 25 апреля. Главную роль в фильме исполнила Валерия Ланская («Истребители. Последний бой», «Тариф новогодний»), сообщает пресс-служба телеканала.

Валерия Ланская сыграла фронтовую певицу в военной драме «Жди меня»
фото: Пресс-служба Первого канала

По сюжету фронтовая бригада артистов не первый год выступает на передовой. Недавно её ряды пополнила Шурочка (Валерия Ланская), актриса из тылового театра. Первое же выступление перед бойцами приносит Шурочке успех, причем не только зрительский – в неё с первого взгляда влюбляется полковник Громов. Его внимание вдохновляет Шурочку, однако скоро она встречает молодого разведчика, лейтенанта Кольцова. Девушке предстоит сделать непростой выбор между двумя героями войны – бравым казаком Громовым (Артур Иванов) и ленинградским поэтом Кольцовым (Алексей Демидов).

В сериале также сыграли Виталий Коваленко, Оксана Базилевич, Алексей Гришин, Юрий Круглов, Карен Мартиросян, Надежда Игошина, Евгений Санников, Максим Виноградов, Виталий Кудрявцев и другие. Режиссером военной драмы выступил Стас Иванов.
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