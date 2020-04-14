Валерия Ланская сыграла фронтовую певицу в военной драме «Жди меня»

По сюжету фронтовая бригада артистов не первый год выступает на передовой. Недавно её ряды пополнила Шурочка (Валерия Ланская), актриса из тылового театра. Первое же выступление перед бойцами приносит Шурочке успех, причем не только зрительский – в неё с первого взгляда влюбляется полковник Громов. Его внимание вдохновляет Шурочку, однако скоро она встречает молодого разведчика, лейтенанта Кольцова. Девушке предстоит сделать непростой выбор между двумя героями войны – бравым казаком Громовым (Артур Иванов) и ленинградским поэтом Кольцовым (Алексей Демидов).