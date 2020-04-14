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Детектив «Охота на певицу» о покушении на Аллу Пугачёву покажут на НТВ

14 апреля
2020 год

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14 апреля 2020
Премьера детектива «Охота на певицу» с Александром Устюговым и Артемом Быстровым состоится 20 апреля в эфире НТВ. В основу сюжета легла реальная история об одном из самых громких и засекреченных дел Советского Союза – покушении на Аллу Пугачёву, уточняет пресс-служба телеканала.

Детектив «Охота на певицу» о покушении на Аллу Пугачёву покажут на НТВ
фото: Пресс-служба НТВ

Действие разворачивается в конце 1970-х. Подполковник милиции Гордин (Александр Устюгов) и капитан Колесников (Кирилл Назаров) расследуют неудавшееся покушение на жизнь главной звезды советской эстрады. Гордин уверен, что за преступлением стоит его «старый знакомый» – безжалостный наёмный убийца, которому он дал прозвище Хамелеон (Артём Быстров). В это время в Москве и Московской области происходит ещё несколько убийств, которые на первый взгляд не связаны между собой, но во рту каждой жертвы убийца оставляет «чёрную метку». Гордин и Колесников пытаются разгадать ребус – кто и зачем «заказал» Хамелеону убийство эстрадной певицы, как все жертвы связаны между собой и какие отношения связывали их с артисткой.

Роль главной эстрадной певицы Советского Союза исполнила молодая актриса Анна Христич. Для подготовки она изучала творчество самых ярких артисток конца 70-х, пересматривала концерты, клипы и интервью. По словам Александра Устюгова, «хоть фильм и основан на реальных событиях, линия Аллы Борисовны не является основной интригой. Это скорее история о том, как человек преодолевает себя, как он пытается докопаться до истины и всем доказать, что он мужчина, оперативник, сыщик».

Детектив «Охота на певицу» о покушении на Аллу Пугачёву покажут на НТВ
фото: Пресс-служба НТВ

Дело о покушении на Аллу Пугачёву было засекречено почти 20 лет: серийный маньяк Анатолий Нагиев, известный под прозвищем Бешеный, охотился на Примадонну в конце 70-х. Впервые он познакомился с творчеством певицы в «местах не столь отдалённых» и именно тогда посчитал, что Алла Борисовна должна принадлежать только ему. Он переехал в Москву, караулил её у концертных залов и даже однажды попал за кулисы. После ареста у него в доме нашли «иконостас» с фотографиями Пугачёвой: на протяжение нескольких месяцев он был тенью артистки, преследуя каждый её шаг.
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Артём БыстровКирилл НазаровАлла ПугачёваАлександр УстюговАнна Христич (II)
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Детектив «Охота на певицу» о покушении на Аллу Пугачёву покажут на НТВ фотографии
Детектив «Охота на певицу» о покушении на Аллу Пугачёву покажут на НТВ фотографии
Детектив «Охота на певицу» о покушении на Аллу Пугачёву покажут на НТВ фотографии
Детектив «Охота на певицу» о покушении на Аллу Пугачёву покажут на НТВ фотографии
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