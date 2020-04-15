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«Союзмультфильм» создал новые серии «Простоквашино» и «Оранжевой коровы» во время карантина

15 апреля
2020 год

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15 апреля 2020
Киностудия «Союзмультфильм» завершила работу над восемью сериями мультсериалов «Простоквашино», «Оранжевая корова», «Приключения Пети и Волка» и «Зебра в клеточку». В удаленном режиме творческие группы также занимаются еще 15 эпизодами, одним полнометражным фильмом и 20 авторскими проектами, сообщает пресс-служба киностудии.

«Союзмультфильм» создал новые серии «Простоквашино» и «Оранжевой коровы» во время карантина
фото: tlum.ru

С 19 марта на дистанционную работу были переведены все 8 производственных команд и авторский блок. Помимо непосредственного производства серий, еще несколько проектов находятся на стадии активной разработки. За четыре недели было утверждено 36 синопсисов, а 26 сценариев серий «Зебры в клеточку» переведены на английский язык. Также на киностудии продолжается подготовка к созданию собственных сценарных и режиссерских курсов, организовано дистанционное обучение для одной из творческих команд.

По словам председателя правления киностудии Юлианы Слащевой, «не остановилась и внерабочая жизнь внутри нашего коллектива – в режиме онлайн проводятся творческие мозговые штурмы, чаепития по случаю дней рождения, продолжаются также совместные занятия по йоге и даже репетиции студийного хора».
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