Короткометражка «Джойс» по мотивам стихотворения Бориса Рыжего доступна онлайн

Кино-Театр.Ру совместно с компанией по фестивальному продвижению фильмов CinePromo представляет онлайн-премьеру короткометражного фильма сестер Полины и Софии Набока«Джойс» по их собственному сценарию.
«Этот проект получился очень личным. Мы очень благодарны Анатолию Белому за возможность свободно выразиться. В нашем продюсерском кино это самое сложное. Идею снять кинопоезию поселил в нас Анатолий. Это был для нас новый формат. Актёр Евгений Окороков выбрал стихотворение, а мы написали сценарий и придумали визуальную концепцию. Было два съёмочных дня. Один в бассейне, другой – на карьере в Дзержинском», – рассказали София и Полина Набока о работе над лентой.