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Короткометражка «Джойс» по мотивам стихотворения Бориса Рыжего доступна онлайн

15 апреля
2020 год

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15 апреля 2020
Кино-Театр.Ру совместно с компанией по фестивальному продвижению фильмов CinePromo представляет онлайн-премьеру короткометражного фильма сестер Полины и Софии Набока «Джойс» по их собственному сценарию.



Фильм снят по мотивам стихотворения Бориса Рыжего «Я пройду, как по Дублину Джойс…». Главную роль в нем исполнил Евгений Окороков («Мёртвые ласточки»). В ленте также сыграли Марьяна Спивак и Гриша Кузнецов. А в качестве продюсера выступил актер Анатолий Белый.

Короткометражка «Джойс» по мотивам стихотворения Бориса Рыжего доступна онлайн
фото: К/ф "Джойс"

«Этот проект получился очень личным. Мы очень благодарны Анатолию Белому за возможность свободно выразиться. В нашем продюсерском кино это самое сложное. Идею снять кинопоезию поселил в нас Анатолий. Это был для нас новый формат. Актёр Евгений Окороков выбрал стихотворение, а мы написали сценарий и придумали визуальную концепцию. Было два съёмочных дня. Один в бассейне, другой – на карьере в Дзержинском», – рассказали София и Полина Набока о работе над лентой.
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