Короткометражка «Джойс» по мотивам стихотворения Бориса Рыжего доступна онлайн

анонс

Документальный проект доступен в онлайн-кинотеатре ivi с 15 апреля.

Надежда Михалкова, Максим Лагашкин и Павел Табаков снялись сериале про изоляцию

15 апреля

Московский Международный кинофестиваль перенесен на осень

Он состоится с 1 по 8 октября.