Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Стали известны подробности о съемках «Дюны» Дени Вильнева

15 апреля
2020 год

Новости кино >>
15 апреля 2020
Стали известны подробности о съемках «Дюны» Дени Вильнева – экранизации одноименного фантастического романа Фрэнка Герберта. Главные роли в ленте исполнили Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Зендая, Джейсон Момоа и Ребекка Фергюсон, сообщает Vanity Fair.

Стали известны подробности о съемках «Дюны» Дени Вильнева
фото: vanityfair.com

Вильнев создаст две части фильма. По его словам, этот фантастический мир слишком сложен, и его многообразие можно раскрыть только в деталях. Режиссер отметил, что книга Герберта затрагивает политику, религию, экологию и духовные ценности, кроме того, в ней очень много персонажей, поэтому ее так трудно экранизировать. Для него «Дюна» стала самым сложным проектом, который он когда-либо делал.

«Неважно, во что вы верите. Мир меняется, и нам придется адаптироваться. Вот почему я считаю, что эта книга, написанная в 20-м веке, предсказала будущее – общество капитализма и чрезмерной эксплуатации Земли. Хотя сегодня все намного хуже. Так что это не только история взросления, но и призыв к действию для молодежи», – рассказал Вильнев.

Персонаж Шаламе – Пол, наследник могущественной семьи Атрейдес – считает, что он всего лишь мальчик, пытающийся найти место в мире, но на самом деле он может его изменить. У юноши есть дар использовать и высвобождать энергию, вести за собой других. Его семья получает в управление планету Арракис, также известную как Дюна. После военного переворота Пол попадает к фременам, простым обитателям планеты, для которых становится мессией, возглавляя восстание против империи.

Немного отступив от сюжета, режиссер расширил линии некоторых персонажей. Мать стала еще более устрашающей, ведь ей предстоит воспитать будущего спасителя вселенной – «она мать, она наложница, она солдат». Вильнев также немного изменил облик злодея Владимира, похожего на носорога в человеческом обличье. В книге этот персонаж казался ему отчасти карикатурным, поэтому на роль был приглашен Стеллан Скарсгард, способный одним только взглядом передать напряжение, и сделать этот образ намного глубже. Кроме того, ведущего эколога Арракиса вместо белого мужчины сыграла чернокожая британская актриса Шэрон Дункан-Брюстер. По словам режиссера, ему показалось, что в актерском составе не хватало женщин.


Стали известны подробности о съемках «Дюны» Дени Вильнева
фото: vanityfair.com

Съемки ленты проходили в южной части Иордании. Необычный природный ландшафт – пропасти и каньоны из песчаника и гранита – позволил добиться ощущения, что действие происходит далеко за пределами нашей планеты. Еще одной съемочной локацией стали Арабские Эмираты. Несмотря на невыносимую жару, актеры снимались в специальных костюмах, похожих на резиновую броню, которая по сюжету фильма помогает поддерживать температуру тела и придает силы.

Первым воплотить события романа на экране пытался Алехандро Ходоровски, но Голливуд не одобрил этот проект. В 1984-м «Дюну» экранизировал Дэвид Линч, после чего фильм провалился в прокате. Позднее, в 2000-е, по мотивам книги Герберта был снят телевизионный мини-сериал, который также не остался в памяти зрителей.

Ожидается, что первая часть «Дюны» выйдет в прокат 18 декабря 2020-го.
версия для печати
Ссылки по теме
«Дюна», «Чёрная вдова» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2020 года
Оскар Айзек станет отцом Тимоти Шаламе
персоны
Оскар АйзекДени ВильнёвЗендаяДэвид ЛинчДжейсон МомоаСтеллан СкарсгардРебекка ФергюсонАлехандро Ходоровски Прулья́нскиТимоти Шаламе
фильмы
Дюна

фотографии >>
Стали известны подробности о съемках «Дюны» Дени Вильнева фотографии
Стали известны подробности о съемках «Дюны» Дени Вильнева фотографии
Стали известны подробности о съемках «Дюны» Дени Вильнева фотографии
Стали известны подробности о съемках «Дюны» Дени Вильнева фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Андрей Майоров
13 апреля ушёл из жизни актёр Андрей Майоров.
Сергей Комаров
9 апреля ушёл из жизни актёр Сергей Комаров.
Кирилл Бортков
7 апреля ушёл из жизни актёр Кирилл Бортков.

День рождения >>

Андрей Андреев
Ольга Волкова
Андрей Егоров
Кирилл Емельянов
Ирина Линдт
Виктор Мирошниченко
Леонид Осокин
Алла Пугачёва
Сергей Пускепалис
Улдис Пуцитис
Жозиан Баласко
Жорж Декриер
Клаудия Кардинале
Эмма Томпсон
Роберт Уокер мл.
Эмма Уотсон
Люк Эванс
все родившиеся 15 апреля >>

Афиша кино >>

#Яздесь
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, Южная Корея, 2019
Заклятье. Дом 32
фильм ужасов
Испания, 2020
Отель для самоубийц
драма, мистика, триллер
Дания,Норвегия,Швеция,Германия,Франция, 2019
Z
триллер, фильм ужасов
Канада, 2019
Киллер по вызову
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Канада, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен