Стали известны подробности о съемках «Дюны» Дени Вильнева

Вильнев создаст две части фильма. По его словам, этот фантастический мир слишком сложен, и его многообразие можно раскрыть только в деталях. Режиссер отметил, что книга Герберта затрагивает политику, религию, экологию и духовные ценности, кроме того, в ней очень много персонажей, поэтому ее так трудно экранизировать. Для него «Дюна» стала самым сложным проектом, который он когда-либо делал.
«Неважно, во что вы верите. Мир меняется, и нам придется адаптироваться. Вот почему я считаю, что эта книга, написанная в 20-м веке, предсказала будущее – общество капитализма и чрезмерной эксплуатации Земли. Хотя сегодня все намного хуже. Так что это не только история взросления, но и призыв к действию для молодежи», – рассказал Вильнев.
Персонаж Шаламе – Пол, наследник могущественной семьи Атрейдес – считает, что он всего лишь мальчик, пытающийся найти место в мире, но на самом деле он может его изменить. У юноши есть дар использовать и высвобождать энергию, вести за собой других. Его семья получает в управление планету Арракис, также известную как Дюна. После военного переворота Пол попадает к фременам, простым обитателям планеты, для которых становится мессией, возглавляя восстание против империи.
Немного отступив от сюжета, режиссер расширил линии некоторых персонажей. Мать стала еще более устрашающей, ведь ей предстоит воспитать будущего спасителя вселенной – «она мать, она наложница, она солдат». Вильнев также немного изменил облик злодея Владимира, похожего на носорога в человеческом обличье. В книге этот персонаж казался ему отчасти карикатурным, поэтому на роль был приглашен Стеллан Скарсгард, способный одним только взглядом передать напряжение, и сделать этот образ намного глубже. Кроме того, ведущего эколога Арракиса вместо белого мужчины сыграла чернокожая британская актриса Шэрон Дункан-Брюстер. По словам режиссера, ему показалось, что в актерском составе не хватало женщин.
фото: vanityfair.com
Съемки ленты проходили в южной части Иордании. Необычный природный ландшафт – пропасти и каньоны из песчаника и гранита – позволил добиться ощущения, что действие происходит далеко за пределами нашей планеты. Еще одной съемочной локацией стали Арабские Эмираты. Несмотря на невыносимую жару, актеры снимались в специальных костюмах, похожих на резиновую броню, которая по сюжету фильма помогает поддерживать температуру тела и придает силы.
Первым воплотить события романа на экране пытался Алехандро Ходоровски, но Голливуд не одобрил этот проект. В 1984-м «Дюну» экранизировал Дэвид Линч, после чего фильм провалился в прокате. Позднее, в 2000-е, по мотивам книги Герберта был снят телевизионный мини-сериал, который также не остался в памяти зрителей.
Ожидается, что первая часть «Дюны» выйдет в прокат 18 декабря 2020-го.