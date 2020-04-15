Надежда Михалкова, Максим Лагашкин и Павел Табаков снялись сериале про изоляцию

Надежда Михалкова, Максим Лагашкин, Павел Табаков и Юрий Колокольников приняли участие в новом реалити-проекте о жизни на карантине «Изоляция», который стартует 15 апреля. Артисты решили снять свой собственный фильм о том, как изменилась жизнь миллионов русских людей во всем мире, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра ivi, который запустил проект совместно с компанией Line up.
фото: Пресс-служба ivi
Сериал затронет актуальные темы, связанные с пандемией: от теории заговоров до глобальных проблем в мировой экономике. Герои выходят на связь друг с другом и с людьми разных возрастов и профессий, которые живут в России, Америке, Италии, ОАЭ, Франции, Китае, и других странах. Люди, с которыми они разговаривают показывают свой быт, мир вокруг себя, своих соседей и то, как изменились их жизни и город, где они живут.
Продюсерами сериала выступают Данила Шарапов, Дмитрий Литвинов и Тина Канделаки. По словам Шарапова, в «Изоляции» «нет политики, официальных лиц, аналитики. Этот проект для тех, кто устал от информационных потоков, для тех, кто хочет отвлечься, посмотреть на жизнь других в изоляции и немного улыбнуться».