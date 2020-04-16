Антон Долин и Дмитрий Мамулия прочтут лекции онлайн

Дмитрий Мамулия
, Антон Долин
, Михаил Ямпольский
, Александр Эткинд
и Михаил Ратгауз
примут участие в онлайн-лектории, который запускает независимый книжный проект «Порядок слов
». Все события будут платными, но цены на билеты сделают гибкими, чтобы поучаствовать могли даже те, у кого сейчас нет денег. Вырученные средства пойдут на поддержку площадки, уточняет пресс-служба проекта.
Модератором лектория выступит Константин Шавловский
, а стартует он 17 апреля с разговора
Антона Долина «Как смотреть кино с детьми?». 24 апреля Михаил Ямпольский расскажет
о дистанцировании и изоляции, на следующий день Дмитрий Мамулия порассуждает
на тему «Язык изнутри катастрофы. Как говорить?», а 26 апреля лекцию «Природа зла полгода спустя: Сырье, государство и зараза» проведёт
Александр Эткинд. Завершится
лекторий 10 мая темой «"Сердце! Тепло! Гуманизм! Кровь! Жизнь! Я чувствую! Я есмь!" Новый романтизм в новом кино», придуманной Михаилом Ратгаузом.
«Порядок слов» открылся в Санкт-Петербурге в январе 2010-го и за десять лет своего существования в городском пространстве провёл более 2000 мероприятий. Гостями проекта были Александр Сокуров
, Алексей Балабанов
, Кантемир Балагов
, Василий Сигарев
, Борис Хлебников
, Алексей Попогребский
, Дмитрий Быков
, Юрий Арабов
, Авдотья Смирнова
, Александр Миндадзе
, Марина Разбежкина
, Вячеслав Полунин
, Кама Гинкас
, Аличе Рорвахер
, Наум Клейман
, Даниил Дондурей
, Гарри Бардин
, Константин Бронзит
, Андрей Хржановский
, Роман Волобуев
и многие другие.
В «Порядке слов» много лет ведут свои семинары киноведы Алексей Гусев
и Виктория Смирнова
, антрополог Илья Утехин
, мемуаристка и исследовательница русского авангарда Татьяна Никольская
. Проект является многолетним партнером кинофестиваля «Послание к человеку» и Санкт-Петербургского международного культурного форума. С прошлого года на площадке проходят «Фестиваль невидимого кино», в создании которого принимал участие коллектив проекта. Все события «Порядка слов» всегда были бесплатными. Коллектив надеется, что они и дальше будут бесплатными, как только жизнь войдёт в привычное русло.