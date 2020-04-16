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Антон Долин и Дмитрий Мамулия прочтут лекции онлайн

16 апреля
2020 год

Новости кино >>
16 апреля 2020
Дмитрий Мамулия, Антон Долин, Михаил Ямпольский, Александр Эткинд и Михаил Ратгауз примут участие в онлайн-лектории, который запускает независимый книжный проект «Порядок слов». Все события будут платными, но цены на билеты сделают гибкими, чтобы поучаствовать могли даже те, у кого сейчас нет денег. Вырученные средства пойдут на поддержку площадки, уточняет пресс-служба проекта.

Модератором лектория выступит Константин Шавловский, а стартует он 17 апреля с разговора Антона Долина «Как смотреть кино с детьми?». 24 апреля Михаил Ямпольский расскажет о дистанцировании и изоляции, на следующий день Дмитрий Мамулия порассуждает на тему «Язык изнутри катастрофы. Как говорить?», а 26 апреля лекцию «Природа зла полгода спустя: Сырье, государство и зараза» проведёт Александр Эткинд. Завершится лекторий 10 мая темой «"Сердце! Тепло! Гуманизм! Кровь! Жизнь! Я чувствую! Я есмь!" Новый романтизм в новом кино», придуманной Михаилом Ратгаузом.

Антон Долин и Дмитрий Мамулия прочтут лекции онлайн
фото: wordorder.ru

«Порядок слов» открылся в Санкт-Петербурге в январе 2010-го и за десять лет своего существования в городском пространстве провёл более 2000 мероприятий. Гостями проекта были Александр Сокуров, Алексей Балабанов, Кантемир Балагов, Василий Сигарев, Борис Хлебников, Алексей Попогребский, Дмитрий Быков, Юрий Арабов, Авдотья Смирнова, Александр Миндадзе, Марина Разбежкина, Вячеслав Полунин, Кама Гинкас, Аличе Рорвахер, Наум Клейман, Даниил Дондурей, Гарри Бардин, Константин Бронзит, Андрей Хржановский, Роман Волобуев и многие другие.

В «Порядке слов» много лет ведут свои семинары киноведы Алексей Гусев и Виктория Смирнова, антрополог Илья Утехин, мемуаристка и исследовательница русского авангарда Татьяна Никольская. Проект является многолетним партнером кинофестиваля «Послание к человеку» и Санкт-Петербургского международного культурного форума. С прошлого года на площадке проходят «Фестиваль невидимого кино», в создании которого принимал участие коллектив проекта. Все события «Порядка слов» всегда были бесплатными. Коллектив надеется, что они и дальше будут бесплатными, как только жизнь войдёт в привычное русло.
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