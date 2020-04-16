«Кинотавр» перенесли на осень

Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» не состоится летом из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба фестиваля
«Фестиваль "Кинотавр" не сможет состояться в объявленные ранее даты — с 7 по 14 июня 2020 года. Но мы продолжаем работать над программой фестиваля и планируем провести его осенью», — говорится в сообщении.
Точные даты проведения будут озвучены позднее. Организаторы фестиваля выражают «слова поддержки и благодарности врачам, медицинским работникам и всем, кто помогает спасать жизни людей», и просят оставаться дома, беречь себя и близких, поскольку «солидарность и ответственность помогут нам преодолеть этот кризис быстрее».