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«Кинотавр» перенесли на осень

16 апреля
2020 год

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16 апреля 2020
Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» не состоится летом из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба смотра.

«Кинотавр» перенесли на осень
фото: пресс-служба фестиваля

«Фестиваль "Кинотавр" не сможет состояться в объявленные ранее даты — с 7 по 14 июня 2020 года. Но мы продолжаем работать над программой фестиваля и планируем провести его осенью», — говорится в сообщении.

Точные даты проведения будут озвучены позднее. Организаторы фестиваля выражают «слова поддержки и благодарности врачам, медицинским работникам и всем, кто помогает спасать жизни людей», и просят оставаться дома, беречь себя и близких, поскольку «солидарность и ответственность помогут нам преодолеть этот кризис быстрее».
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