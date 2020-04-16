«Кинотавр» перенесли на осень



фото: пресс-служба фестиваля

Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» не состоится летом из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба смотра.говорится в сообщении.Точные даты проведения будут озвучены позднее. Организаторы фестиваля выражают, и просят оставаться дома, беречь себя и близких, поскольку