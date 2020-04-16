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Российская киноиндустрия из-за пандемии потеряет около 150 млрд рублей за три года

16 апреля
2020 год

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16 апреля 2020
Председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов в рамках пресс-конференции, проходящей в онлайн-формате в ТАСС, озвучил убытки российской киноотрасли во время особой эпидемиологической обстановки.

Сергей Сельянов
фото: novayagazeta.ru

Руководитель кинокомпании «СТВ» назвал сложившуюся ситуацию «небывалой» и объявил, что киноотрасль за 2020-й потеряет 73 млрд рублей, а в ближайшие три года убытки составят 150 млрд рублей. «Это, конечно, колоссальные цифры», — заметил Сельянов.

Кроме того, продюсеры считают, что пандемия отразится на частных инвестициях в российские фильмы. Так глава кинокомпании «Студия ТриТэ» Леонид Верещагин считает, что в этом году индустрия недополучит 5-7 млрд рублей таких средств.

Леонид Верещагин
фото: copycollect.com

В беседе также приняли участие создатель и глава продюсерской компании «Профит» Игорь Толстунов, генеральный директор «Киностудии имени Горького» Юлиана Слащева, соучредитель продюсерской компании Cosmos studio Александр Акопов и директор Центра исследований культурной среды философского факультета МГУ имени Ломоносова, аналитик в области культуры и кинематографии Олег Иванов.

Несмотря на пандемию на данный момент государственное финансирование отечественного кино остаётся в полном объеме. Так, сейчас Фонд кино проводит конкурс среди организаций кинопоказа, претендующих на получение средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета, для оснащения кинозалов современным цифровым оборудованием в населённых пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тысяч человек, до 5 июня 2020 года. Кроме того, фонд продлил приём заявок на поддержку в прокате и производство национальных фильмов.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова обратилась к главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову с просьбой включить в список отдельных сфер деятельности, больше всего пострадавших из-за карантина, производство кинофильмов.
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