Российская киноиндустрия из-за пандемии потеряет около 150 млрд рублей за три года

Председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов
в рамках пресс-конференции, проходящей в онлайн-формате в ТАСС
, озвучил убытки российской киноотрасли во время особой эпидемиологической обстановки.
Руководитель кинокомпании «СТВ» назвал сложившуюся ситуацию «небывалой» и объявил, что киноотрасль за 2020-й потеряет 73 млрд рублей, а в ближайшие три года убытки составят 150 млрд рублей. «Это, конечно, колоссальные цифры», —
заметил Сельянов.
Кроме того, продюсеры считают, что пандемия отразится на частных инвестициях в российские фильмы. Так глава кинокомпании «Студия ТриТэ» Леонид Верещагин
считает, что в этом году индустрия недополучит 5-7 млрд рублей таких средств.
В беседе также приняли участие создатель и глава продюсерской компании «Профит» Игорь Толстунов
, генеральный директор «Киностудии имени Горького» Юлиана Слащева
, соучредитель продюсерской компании Cosmos studio Александр Акопов
и директор Центра исследований культурной среды философского факультета МГУ имени Ломоносова, аналитик в области культуры и кинематографии Олег Иванов
.
Несмотря на пандемию на данный момент государственное финансирование отечественного кино остаётся в полном объеме. Так, сейчас Фонд кино проводит
конкурс среди организаций кинопоказа, претендующих на получение средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета, для оснащения кинозалов современным цифровым оборудованием в населённых пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тысяч человек, до 5 июня 2020 года. Кроме того, фонд продлил приём заявок на поддержку в прокате и производство национальных фильмов.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова
обратилась к главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову
с просьбой включить в список отдельных сфер деятельности, больше всего пострадавших из-за карантина, производство кинофильмов.