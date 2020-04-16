Николай Лебедев из-за пандемии приостановил работу над «Мастером и Маргаритой»

Игорь Толстунов
на пресс-конференции, состоявшейся в ТАСС
в формате онлайн, рассказал о судьбе новой экранизации романа Михаила Булгакова
«Мастер и Маргарита
», над которым работает режиссёр Николай Лебедев
.
«Пришлось приостановить производство "Мастера и Маргариты", который мы собирались в этом году доснять. И когда возобновится работа над ним, мы не понимаем, потому что задействовано много артистов, иностранных в том числе», —
сообщил продюсер фильма.
В «Студии ТриТэ» тоже перестраиваются под новые реалии, навязанные пандемией коронавируса. По словам главы кинокомпании Леонида Верещагина
, не остановлены работы над фильмом Никиты Михалкова
«Шоколадный револьвер
», к чьим съёмкам «появилось время лучше подготовиться»
. Картина поведает о видном российском режиссёре, чья дочь становится жертвой теракта в Каннах. Вина за трагедию ложится на плечи самого героя, и чтобы выбраться из тяжёлой ситуации, он должен раздобыть крупную сумму денег.
В производстве находится и «Чемпион мира
» Алексея Сидорова
, посвящённый матчу на звание чемпиона мира по шахматам 1978 года, когда Анатолию Карпову
противостоял Виктор Корчной
, за два года до этого бежавший из СССР и попросивший политического убежища в Голландии. «Нам приходится преодолевать большое количество сложностей с переориентацией объектов из-за рубежа в Москву. Весь штат на удалёнке. У фильма последняя фаза подготовительного периода», —
уточнил Верещагин.