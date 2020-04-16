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Николай Лебедев из-за пандемии приостановил работу над «Мастером и Маргаритой»

16 апреля
2020 год

Новости кино >>
16 апреля 2020
Игорь Толстунов на пресс-конференции, состоявшейся в ТАСС в формате онлайн, рассказал о судьбе новой экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», над которым работает режиссёр Николай Лебедев.

«Пришлось приостановить производство "Мастера и Маргариты", который мы собирались в этом году доснять. И когда возобновится работа над ним, мы не понимаем, потому что задействовано много артистов, иностранных в том числе», — сообщил продюсер фильма.

Игорь Толстунов
фото: youtube.com

В «Студии ТриТэ» тоже перестраиваются под новые реалии, навязанные пандемией коронавируса. По словам главы кинокомпании Леонида Верещагина, не остановлены работы над фильмом Никиты Михалкова «Шоколадный револьвер», к чьим съёмкам «появилось время лучше подготовиться». Картина поведает о видном российском режиссёре, чья дочь становится жертвой теракта в Каннах. Вина за трагедию ложится на плечи самого героя, и чтобы выбраться из тяжёлой ситуации, он должен раздобыть крупную сумму денег.

В производстве находится и «Чемпион мира» Алексея Сидорова, посвящённый матчу на звание чемпиона мира по шахматам 1978 года, когда Анатолию Карпову противостоял Виктор Корчной, за два года до этого бежавший из СССР и попросивший политического убежища в Голландии. «Нам приходится преодолевать большое количество сложностей с переориентацией объектов из-за рубежа в Москву. Весь штат на удалёнке. У фильма последняя фаза подготовительного периода», — уточнил Верещагин.
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