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Открыт прием заявок на первую российскую премию в области детективного кино и литературы

17 апреля
2020 год

Новости кино >>
17 апреля 2020
Стартовал прием заявок на участие в новой премии в области детективной и остросюжетной литературы и кино «Русский детектив». Он продлится до 15 мая, сообщают организаторы премии.

Открыт прием заявок на первую российскую премию в области детективного кино и литературы
фото: dzone.com

«Русский детектив» ставит своей целью поощрение деятелей литературы и кино за их достижения и вклад в развитие детективного жанра, а также поиск новых талантов. Ожидается, что премия станет ежегодной. В состав жюри вошли японский писатель Содзи Симада, автор детективов Александра Маринина, продюсер Сусанна Альперина, гендиректор РГБ Вадим Дуда, ученый-криминолог и сценарист Данил Корецкий и другие.

Номинироваться на премию могут художественные фильмы и литературные произведения, созданные в период с 17 апреля 2019 года по 14 апреля 2020 года и опубликованные как на электронных платформах, так и в печатных версиях. Оставить заявку и ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте телеканала «Русский детектив», который выступил учредителем премии.

Из поступивших заявок экспертный совет сформирует лонг-лист, объявление которого состоится в первых числах июня. А 10 июня на портале LiveLib начнется этап народного голосования, по результатам которого будет составлен шорт-лист премии «Русский детектив». В сентябре к выбору лауреатов подключатся члены жюри. Произведение победителя в номинации «Дебют года» будет опубликовано издательской группой «Эксмо-АСТ».
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