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Обновлены составы Совета и Попечительского совета Фонда кино

17 апреля
2020 год

Новости кино >>
17 апреля 2020
Правительство РФ утвердило новые составы Совета и Попечительского совета Фонда кино. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Обновлены составы Совета и Попечительского совета Фонда кино
фото: fond-kino.ru

Так, в Совет, который является высшим коллегиальным органом Фонда кино и определяет приоритетные направления деятельности организации, вошли директор Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Правительства РФ Денис Молчанов, замминистра культуры Максим Ксензов и заместитель гендиректора холдинга «Газпром-Медиа» Денис Секачев. Свои места сохранили советник Президента РФ по культуре Владимир Толстой, глава «Студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова» Леонид Верещагин, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, председатель совета директора «Синема Парк» Александр Мамут, гендиректор «СТС Медиа» и президент «НМГ Студии» Вячеслав Муругов, первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, начальник Управления Президента по общественным проектам Сергей Новиков, гендиректор «Национальной Медиа Группы» Ольга Паскина, предправления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, режиссёр Владимир Хотиненко, глава Киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Исключены при этом были режиссер Андрей Кончаловский, бывший замминистра культуры РФ Павел Степанов, заместитель руководителя Аппарата Правительства Андрей Логинов, экс-заместитель директора Департамента культуры Правительства Инна Музалевская, сейчас вице-президент по кинодистрибуции российского представительства Disney Вадим Смирнов, директор Музея кино Лариса Солоницына, зампредседателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова и нынешний заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, который теперь занял пост главы Попечительского совета Фонда кино.

Помимо него в состав Попсовета вошли министр культуры РФ Ольга Любимова, которая ранее числилась в совете фонда, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф и специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Ранее в состав Попечительского совета также входили бывшие министр культуры Владимир Мединский и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.
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