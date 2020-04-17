Обновлены составы Совета и Попечительского совета Фонда кино

Правительство РФ утвердило новые составы Совета и Попечительского совета Фонда кино. Соответствующее распоряжение
опубликовано на официальном портале правовой информации.
Так, в Совет, который является высшим коллегиальным органом Фонда кино и определяет приоритетные направления деятельности организации, вошли директор Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Правительства РФ Денис Молчанов
, замминистра культуры Максим Ксензов
и заместитель гендиректора холдинга «Газпром-Медиа» Денис Секачев
. Свои места сохранили советник Президента РФ по культуре Владимир Толстой
, глава «Студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова» Леонид Верещагин
, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский
, председатель совета директора «Синема Парк» Александр Мамут
, гендиректор «СТС Медиа» и президент «НМГ Студии» Вячеслав Муругов
, первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко
, начальник Управления Президента по общественным проектам Сергей Новиков
, гендиректор «Национальной Медиа Группы» Ольга Паскина
, предправления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева
, режиссёр Владимир Хотиненко
, глава Киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров
и гендиректор Первого канала Константин Эрнст
.
Исключены при этом были режиссер Андрей Кончаловский
, бывший замминистра культуры РФ Павел Степанов
, заместитель руководителя Аппарата Правительства Андрей Логинов
, экс-заместитель директора Департамента культуры Правительства Инна Музалевская
, сейчас вице-президент по кинодистрибуции российского представительства Disney Вадим Смирнов
, директор Музея кино Лариса Солоницына
, зампредседателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова
и нынешний заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко
, который теперь занял пост главы Попечительского совета Фонда кино.
Помимо него в состав Попсовета вошли министр культуры РФ Ольга Любимова
, которая ранее числилась в совете фонда, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев
, председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф
и специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
.
Ранее в состав Попечительского совета также входили бывшие министр культуры Владимир Мединский
и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков
.