Советский разведчик Сергей Безруков закрутил роман с американской журналисткой Елизаветой Боярской

Телеканал «Россия 1» опубликовал трейлер второго сезона исторической драмы «Оптимисты
» режиссёра Алексея Попогребского
(«Как я провёл этим летом
»). Первый сезон продюсерского проекта Валерия Тодоровского
транслировался в апреле 2017 года.
1962 год. Разгар Карибского кризиса. Остров Свободы стал причиной жесткого конфликта между Хрущевым и Кеннеди, отношения США и СССР напряжены до предела. Дмитрий Нестеров, один из самых опытных и проницательных офицеров советской разведки, по долгу службы оказывается в Нью-Йорке. Неожиданная встреча с журналисткой Алекс Брэдли приводит к бурному роману. Нестеров возвращается на родину, он должен «залечь на дно». Руководство отправляет его в Информационно-аналитическую группу МИД и поручает наладить отношения с иностранной прессой. И тут грянул гром: Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев узнает об американских ракетах в Турции и принимает решение о перебросе советского ядерного оружия на Кубу. Мир на грани атомной войны. Дмитрий Нестеров и его отдел оказываются в самой гуще событий.
Тем временем в столицу СССР приезжает Алекс Брэдли с мужем, известным американским журналистом. Нестеров и Алекс не могут сдержать своих чувств, причем эта романтическая страсть может стоить им жизни. Интрига становится все более запутанной. Насколько случайным было знакомство Нестерова и Алекс, к каким последствиям приведет их связь, почему глобальные вопросы мировой безопасности зависят от глубоко личных и, казалось бы, незначительных обстоятельств?
Ведущие роли в картине сыграли Северия Янушаускайте
, Артем Быстров
, Егор Корешков
, Риналь Мухаметов
, Сергей Безруков
, Елизавета Боярская
, Лиза Янковская
, Александр Мичков
, Один Байрон
, Людмила Чиркова
, Анатолий Белый
, Екатерина Шумакова
, Артем Волобуев
, Анастасия Королькова
, Маргарита Адаева
, Владимир Вдовиченков
, Филипп Дьячков
, Юрий Оборотов
, Алексей Гладков
, Серафима Красникова
, Владимир Чуприков
, Артем Цуканов
, Сергей Яценюк
и Михаил Полицеймако
.
Дата премьеры второго сезона «Оптимистов
» пока не сообщается.