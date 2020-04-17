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Советский разведчик Сергей Безруков закрутил роман с американской журналисткой Елизаветой Боярской

17 апреля
2020 год

Новости кино >>
17 апреля 2020
Телеканал «Россия 1» опубликовал трейлер второго сезона исторической драмы «Оптимисты» режиссёра Алексея ПопогребскогоКак я провёл этим летом»). Первый сезон продюсерского проекта Валерия Тодоровского транслировался в апреле 2017 года.


1962 год. Разгар Карибского кризиса. Остров Свободы стал причиной жесткого конфликта между Хрущевым и Кеннеди, отношения США и СССР напряжены до предела. Дмитрий Нестеров, один из самых опытных и проницательных офицеров советской разведки, по долгу службы оказывается в Нью-Йорке. Неожиданная встреча с журналисткой Алекс Брэдли приводит к бурному роману. Нестеров возвращается на родину, он должен «залечь на дно». Руководство отправляет его в Информационно-аналитическую группу МИД и поручает наладить отношения с иностранной прессой. И тут грянул гром: Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев узнает об американских ракетах в Турции и принимает решение о перебросе советского ядерного оружия на Кубу. Мир на грани атомной войны. Дмитрий Нестеров и его отдел оказываются в самой гуще событий.

Тем временем в столицу СССР приезжает Алекс Брэдли с мужем, известным американским журналистом. Нестеров и Алекс не могут сдержать своих чувств, причем эта романтическая страсть может стоить им жизни. Интрига становится все более запутанной. Насколько случайным было знакомство Нестерова и Алекс, к каким последствиям приведет их связь, почему глобальные вопросы мировой безопасности зависят от глубоко личных и, казалось бы, незначительных обстоятельств?

Советский разведчик Сергей Безруков закрутил роман с американской журналисткой Елизаветой Боярской

Ведущие роли в картине сыграли Северия Янушаускайте, Артем Быстров, Егор Корешков, Риналь Мухаметов, Сергей Безруков, Елизавета Боярская, Лиза Янковская, Александр Мичков, Один Байрон, Людмила Чиркова, Анатолий Белый, Екатерина Шумакова, Артем Волобуев, Анастасия Королькова, Маргарита Адаева, Владимир Вдовиченков, Филипп Дьячков, Юрий Оборотов, Алексей Гладков, Серафима Красникова, Владимир Чуприков, Артем Цуканов, Сергей Яценюк и Михаил Полицеймако.

Дата премьеры второго сезона «Оптимистов» пока не сообщается.
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Советский разведчик Сергей Безруков закрутил роман с американской журналисткой Елизаветой Боярской фотографии
Советский разведчик Сергей Безруков закрутил роман с американской журналисткой Елизаветой Боярской фотографии
Советский разведчик Сергей Безруков закрутил роман с американской журналисткой Елизаветой Боярской фотографии
Советский разведчик Сергей Безруков закрутил роман с американской журналисткой Елизаветой Боярской фотографии
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