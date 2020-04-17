ревью

Новости кино Каннский кинорынок Marché du Film пройдет онлайн Он состоится с 22 по 26 июня.

Новости театра Не стало актрисы Евгении Ураловой Она скончалась в возрасте 79 лет.

Новости театра Творческие экзамены для поступления во многие вузы пройдут онлайн Возможно проведение дополнительных испытаний в очном режиме.

Новости кино Открыт прием заявок на первую российскую премию в области детективного кино и литературы Он продлится до 15 мая.

Спутник телезрителя «Трамбо»: Такой хороший человек, а коммунист 17 апреля, 21:50, А1 HD