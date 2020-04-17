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Каннский кинорынок Marché du Film пройдет онлайн

17 апреля
2020 год

Новости кино >>
17 апреля 2020
Каннский кинорынок Marché du Film в этом году из-за пандемии пройдет онлайн с 22 по 26 июня, сообщается на сайте Каннского фестиваля.

Каннский кинорынок Marché du Film пройдет онлайн
фото: festival-cannes.com

Как и ранее, организаторы надеются увидеть в онлайн-режиме стенды кинокомпаний и виртуальные павильоны разных стран, как это обычно было на территории Village International. Кроме того, в рамках рынка запланированы онлайн-показы, презентации, обсуждения и встречи.

В марте из-за ситуации с коронавирусом Каннский кинофестиваль и проходящий параллельно рынок Marché du Film, запланированные на май, были отменены. Решение о создании онлайн-рынка было принято в ходе опроса дистрибьютеров по всему миру. 80% из них высказались за проведение мероприятия в виртуальном формате, а 66% выразили готовность совершать покупки контента. Впрочем, пока неизвестно, состоится ли сам Каннский кинофестиваль в цифровом пространстве.
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